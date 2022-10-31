今日來講股／景氣最壞還沒來?　鎖定產業領頭羊找商機

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但若是股票市場的話，謝晨彥表示，金融海嘯時期股市是從2008年上半年開始修正，直到2009年上半年開始上漲，股市修正的時間大概是一年。因此從上述推斷，低迷的景氣可能要延續到明（2023）年下半年或是第四季，甚至有些經濟學家認為要延續到2024年才有可能反轉。
但股市是不是要等到2024年再漲？謝晨彥說「那倒未必」，只是我們現在還是會看到股市頻繁不穩定的狀態，可能到明年上半年陸陸續續有一些更壞的消息出來，但若股市沒再落底的時候，其實大概就穩定了。
而各產業落底情況可能不一，謝晨彥指出，各產業應該會分階段性走出景氣的低迷，像是面板已經先落底了，再來會是記憶體，面板跟記憶體要重新走出谷底，他估計最快也要等到明年下半年，畢竟他們落底的原因，主要來自於消費性電子，筆電、桌機或ipad等，必須要等到相關產業庫存消化到一定程度才有機會反轉。
至於手機，尤其是高階手機的部分，謝晨彥說應該有機會在明年第一季末就開始走出谷底，應該會有一些成長的數字出來，畢竟景氣對高階市場的影響比較小，但是中低階的手機是不是能這麼快復原，還是要看明年整個景氣衰退的力道，是微衰退？軟著陸？還是硬著陸？都還要再觀察，目前答案並沒有那麼明確。
謝晨彥表示，現階段大家對股市確實滿悲觀的，但他認為大的公司，尤其是產業領頭羊，很多都跌出很漂亮的殖利率，其實這個時間點，有半年的時間可以去分批佈局。他強調，現階段股市投資策略跟過去有很大的不同，以往我們選擇強勢的股票積極的操作，現在則針對有產業前景（如電動車、能源與綠電）的大股票，或是獲利相對穩定的大股票，如鎖定權值股然後檢視殖利率來逢低分批承接，如此一來可能是現階段比較好的操作策略。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。