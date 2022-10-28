虛實穿梭！金融科技展新亮點　元宇宙分行、智能防詐通報

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中信銀行董事長利明献表示，中信始終保持勇於突破、擁抱科技的企業創新思維，持續發展領先業界的數位金融應用。今年以「隨行金融 虛實穿梭」為主軸參展，整合銀行、保險、資融等各子公司共7大項創新金融應用展區，運用虛擬實境（VR）及混合實境（MR）技術，全新打造串聯虛實交易的「元宇宙分行」，另推出涵蓋人工智慧（AI）機器人投資、親子、個人化「Home Bank APP」、結合AI影像辨識生理數據等技術的「i健康 一站式健康管理」，即將推出的「Fula付啦 先買後付」最新金融科技應用。
台新銀行也以浩瀚神秘的宇宙為主題，打造台新宇宙總部，展現人類對未來金融生活想像。為吸引民眾走入展場，台新銀行同樣以「虛擬分行」為亮點，帶領民眾以自己的人像在元宇宙世界裡完成金融大小事，創造全新感受，重塑12項橫跨投資理財、金融管理、消費購物、點數兌換以及商家支付的金融體驗。
台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，從過去的紙本作業到線上申辦，再到Web3.0的去中心化金融，金融科技發展迅速，此次打造台新「宇宙總部」，邀請每位來訪民眾化身為太空探險隊一員，體驗以虛實整合方式展出的12項金融服務，藉由虛擬行員Rose帶領，當民眾置身虛擬分行，即能體驗全面性的金融服務。舉例來說，原本尋常的ATM操作，改為透過與虛擬行員Rose對話來完成交易，民眾能感受到更有溫度的自助服務，若搭配綁定台新LINE帳號，於完成ATM交易後，即可透過LINE收到交易明細表及優惠券。
台新銀行現場也展出虛實兌換自販機供民眾體驗，支援以台新Pay支付，自販機更具備兌換NFT的功能，民眾可透過體驗自販機獲得台新合作商戶所發行的NFT。
對於元宇宙在金融服務的運用，中信金科技長賈景光表示，過去大家認為數位會取代實體，但現在包括國外都為認為將是虛實整合，有些情境用實體，有些則混在一起，例如轉帳大家可能都用網路虛擬進行，理財則還是希望有人的溫度，要理專服務，因此，未來元宇宙是提供客戶服務的選項之一，身為大型金融業當然要先布局這些可能性，元宇宙就是其中一個可能性。
他也強調，中國信託數位轉策略就是運用金融科技讓金融服務遍及到每個地方，因此，將元宇宙運用在金融上並不奇怪，只是相較房仲及製造業有很強的運用場景，金融業還沒看到元剛性需求，大家都還在摸索，目前觀察仍是在諮詢體驗可能找到一些差別，因此接下來這1年將是摸索期。
除了元宇宙之外，「智能防詐」也是不少金融業展示的另一亮點。中信銀行ATM機台除獨家技術，支援多達12國語系服務，更與內政部警政署刑事警察局合作規劃，將推出智能防詐即時通報系統，未來也將攜手財金資訊股份有限公司及同業，推出「跨行身分驗證」服務，打造最完善的普惠金融服務。
富邦金攜手子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信以「FinTech For A Greener Future 金融科技永續美好未來」為主題，帶領民眾進入「富邦FinTech永續生態圈」，現場6大展區涵蓋AI、物聯網、智能防詐、多元身分識別、雲端運算等應用，將企業永續發展理念與金融服務結合，其中台北富邦銀行透過AI智能預警模型通報系統，打造智能防詐生態圈，用金融科技守護客戶財產安全。
致力推動數位轉型與創新金融體驗的國泰金，以「玩轉你的金融生活」為主題，將金融商品「轉」變得更數位、自由、跨界、創新，提供客戶在生活消費、投資理財、出遊保險等各面向，都能享有優質的一站式創新數位金融體驗，其中年初於社群掀起網友瘋狂討論的國泰世華貨幣音樂創作《Gold Noise》系列，也首次實體化，國泰金在展攤打造專屬「沉浸式視聽室」，把各國貨幣的數鈔聲音搭配代表性音樂曲調，像是手數鈔票、數鈔機數鈔票、新台幣、日圓、美元、歐元及人民幣等的聲音，以沈浸式方式讓大家現場體驗數鈔的樂趣。
永豐金控及子公司永豐銀行與永豐金證券則共同展示多元數位金融體驗，包括永豐銀行DAWHO數位帳戶、大咖DACARD App、AI智能辨識及永豐金證券豐存股和大戶投，以輕鬆活潑的競技運動體驗，展現翻轉金融的用心，其中「AI鷹眼辨識家」，透過人工智慧分析，機器可以清楚辨識票據上手寫的國字大寫數字，克服以往如果因為字跡潦草，導致機器無法辨識，必須用人工肉眼辨識的麻煩，將AI技術的運用提高金融服務效率。
玉山銀行以暢遊美好數位生活為主軸，規劃「數位銀行、智能金融及多元支付」3大展區，連結數位服務、創新科技與顧客生活場景，其中「多元支付區」呈現零售生態圈場景，並展出全家便利商店全新服務「FamiMobi」零售電動車。民眾可現場體驗流暢便捷的數位微金融服務，也可以透過「全盈+PAY」、玉山Wallet或玉山電支等多元支付體驗無現金交易，完成任務不僅可領取全家電子禮券、享有現場消費可領取隨機折扣並立即折抵，還可享指定商品買一送一優惠。
此外，玉山在現場「智能金融區」也介紹賦能、風控、流程、行銷、服務等5大領域AI應用，提供現場體驗「智能投資健檢」和「房屋價值試算」。同時，玉山數位金融品牌e.Fingo整合e指系列產品服務在「數位銀行區」提供互動體驗，並全新推出玉山e.Fingo會員等級制度，讓顧客完成越多交易任務享受更好回饋。
新光金則蓋了一座「Digital Park數位樂園」，現場提供民眾體驗新光多項創新金融服務，包含新光人壽人生設計所首創「智能保單健診」、結合數位帳戶、信用卡與快速線上貸款的新光銀行OMNI-U數位品牌、首家券商運用AI智能打造的交易全自動財富管理平台–元富證券「智能Win Win go」等，將各種金融服務轉變成有趣的遊樂園設施。現場並精心準備元宇宙體驗，讓民眾第一手感受「新宇宙」帶來的數位金融服務樂趣。
合庫銀行則首次參與台北金融科技展，有3大主題，其中「實現時間自由」，由首次亮相的嶄新「3D立體i秘書」帶領民眾體驗數位金融之旅，包含公股同業唯一的指靜脈無卡提款技術、iCooper智能理財、數位帳戶及RPA超級自動化應用等，讓民眾能不受疫情與距離的影響，隨時隨地享受各項金融服務，今年更規劃擴大佈建配備有指靜脈讀取裝置ATM，未來每個分行的自動化服務區都至少有一台指靜脈ATM可以使用。
另「改變生活方式」主題，除開發貼心的個人化服務，並積極洽談異業合作夥伴打造開放銀行，同時亦開展信託創新商業模式「信託2.0」，建構跨場景生態圈金融服務；「打造夢想後盾」，結合數據分析應用持續在金融服務領域進行有溫度的創新，與民眾攜手共創未來。
華南金則以華南銀行為首，推出雙A級的「AI金融助理小n」與「AI智能理財」，搭配「Rich家 APP」為客戶推出全方位的理財服務；華南永昌證券以「美股趨勢掃描」、「大戶下單系統」及「移動停損停利機制」，為客戶在投資市場中搶得交易先機並鎖住獲利；華南永昌投信以永續概念推出「環境永續傘型基金」；華南產險「eCover網路投保」，客戶可以透過線上服務輕鬆完成投保；華南金資產利用FinTech建立「都更危老戰情室」，要讓客戶耳目一新。
第一銀行展區則融合數位科技元素及原始叢林島嶼設計，象徵百年銀行的新舊交融進化及數位創新發展，透過「iLEO數位帳戶」、「e-First智能理財」、「多元行動支付」及「元宇宙-Metabank」等展場四大亮點，由IP角色「小粉獅」帶領民眾一同登島體驗，單日吸引逾2500人次參訪。