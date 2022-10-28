再為防疫規定拍謝　陳時中：我年紀大、但有不足仍需傾聽

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民進黨今日晚間舉辦「社群之夜」活動，陳時中身著未紮進褲子的白襯衫登台，獲得熱烈掌聲。他開頭先以「Hi everyone,How’s going」，自嘲被對手攻擊不會講英文一事。
陳時中接著說，選舉變得很奇怪，大家會注意穿什麼鞋子，但穿甚麼不重要，遇到事情要不要「撩下去」才重要。他說，台灣人有路走路，沒路就蹽溪過嶺，就是要承擔。
陳時中說，疫情期間很多年輕朋友很悶，自由被限制了、不能出國旅遊、去健身房不方便、演唱會取消、店面生意不好甚至結束營業，「我覺得大家生活受到衝擊，我很拍謝」，但是這每個決定都很困難，大家不高興、不喜歡，「我都知道」，但自己必須要避免更多傷害。
陳時中也說，大家互相體諒、互相撐住，讓世界看見台灣的好、讓台灣轉大人，大家在防疫期間忍耐、體諒、度過疫情，自己鞠躬謝謝大家。
他細數，參選以來已經提出160幾項政見，是所有候選人最多的，「大家告訴我不要講那麼詳細、會被挑毛病」，但現在競選民選首長，就是要讓大家看到政見的好或不好，大家才會願意投票。
陳時中說，不只政見多，自己也很勤跑，要跟大家更接近。「我年紀比較大，人生也很豐富，但還是有所不足」，有些沒有辦法瞭解的地方，所以要勤走基層，檢視相關政見到底對還不對，是不是大家希望的。
陳時中也談到，有人喜歡講IQ，自己IQ也不差，但不敢說最好，大概普普跟大家差不多，不過，「我EQ非常好，所以這段時間大家罵我都挺得住」，未來要帶領台北市政府團隊在市政上轉大人。