坤達親做柯佳嬿「愛的料理」！網見菜名閃瞎：真的是經典
藝人謝坤達和柯佳嬿結婚長達5年之久，小倆口鮮少公開放閃，僅坤達偶爾會在節目中分享夫妻間的故事，但在網路節目《木曜4超玩》27日播出影片中，坤達竟意外曝光與老婆情趣互動而誕生的「愛的料理」，引發不小的討論。
《木曜4超玩》27日在YouTube推出新片「一日料理大賽」第2屆，主題是「愛的料理」。溫妮則端出「炸雞2.0」表達對雞塊的愛；泱泱則是「班尼迪克蛋」，希望能和愛人一起吃早餐；阿部瑪利亞決定做出「蘿蔔泥漢堡排」來擄獲邰智源的心；KID則是「威靈頓牛排」，取諧音為「為你頓牛排」來表達對老婆、小孩的愛。
其中，最被看好的坤達就分享，他當天一回到家就坐在沙發上，對著這次的主題不斷思考，「我到底要做什麼愛的料理？」也對老婆柯佳嬿求助，「我不知道這一次第二屆要做什麼？」柯佳嬿則問「有關什麼？」坤達則回「愛的料理」，結果柯佳嬿丟出菜名「辣椒炒海瓜子啊！」讓現場不少人驚呆，「這是電影的哏耶！」
影片播出後，不少網友被閃爆，紛紛留言「達哥，辣炒海瓜子，真的是經典，戀愛的料理」、「辣炒海瓜子真的是經典欸，這一定是世界上最幸福的一道菜」、「佳嬿點菜辣炒海瓜子，達哥聽懂了吧！」
據了解，「辣椒炒海瓜子」是一道經典熱炒美食，而在鄭伊健、鍾麗緹主演的電影《第六感奇緣之人魚傳說》中，飾演人魚的鍾麗緹，必須透過親吻，取出藏在鄭伊健裡面的珍珠，因聽信舅舅的把妹技巧，吃了辣椒炒海瓜子就會辣到接吻。結果就讓這道菜翻紅，成為許多影迷、饕客必點的料理。（編輯：詹鎰睿）