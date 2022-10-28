無人機害的！盧秀燕海線萬人造勢　朱立倫在空中無法降落

▲盧秀燕感謝大家4年前的相挺，誓以當一位好市長報答選民。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.28）
▲盧秀燕感謝大家4年前的相挺，誓以當一位好市長報答選民。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.28）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-28 21:51:38

繼國民黨「十全十美・女力挺台灣」之後，盧秀燕個人第一場造勢活動今晚在沙鹿區舉行，全市24基層農漁會的三長通通出席，會場氣氛高昂、凍蒜聲不絕，原定壓軸演說的國民黨主席朱立倫卻遲未現身，晚會在眾人錯愕中提早結束。朱辦事後說明，指有4架無飛機干擾清泉岡機場空域，導致金門起飛的飛機在空中盤旋一小時才降落，來不及趕赴會場。

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▲盧秀燕在海線第一場大型造勢，湧進一萬多人。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.28）
▲盧秀燕在海線第一場大型造勢，湧進一萬多人。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.28）
盧秀燕第一場個人造勢活動今（28日）晚選在沙鹿區的運19球場舉行，雖說沙鹿是黑派顏家大本營，但民進黨對手蔡其昌出身海線，外界解讀別苗頭的意味濃厚。晚間7點由前立委顏寬恒開場，立委江啟臣、楊瓊櫻與農漁會後援會總會長李煥湘先後上台助攻。

「韓粉五虎將」之一的文山伯，特地從高雄跑來助講。他說4年前盧秀燕提出補助老人健保費政見時，「台南有個市長，說這樣財政會倒，現在有倒嗎？」他稱讚盧秀燕真正用心守護台中，呼籲大家別讓好人孤單，要用選票和她作伴。

▲盧秀燕的「台中海線聯合大造勢」，會場情緒高昂、凍蒜聲不絕。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.28）
▲盧秀燕的「台中海線聯合大造勢」，會場情緒高昂、凍蒜聲不絕。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.28）
盧秀燕拉著顏寬恒妹妹、台中市副議長顏莉敏的手大進場，顏莉敏分享自己的問政經驗，指盧秀燕在議會答詢時，對市政如數家珍、對市民的承諾說到做到，「不像有的人剩一支嘴、亂開支票」。她拜託大家回去後，一個人打10通甚至100通電話，為盧秀燕向親友拉票。

盧秀燕坦言4年前她不被看好，因為有大家支持，今天才能站在這裡，她非常感恩。她說以往和農漁民接觸的經驗，知道長輩們需要的是一個尊重，也了解4、5年前政府對農漁民團體不夠尊重，「將人民團體收走、介入選舉想搶過來」，因此2年前農漁會改選，每張理監事聘書都由她親自頒發。

▲盧秀燕拉著顏寬恒妹妹、台中市副議長顏莉敏的手大進場。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.28）
▲盧秀燕拉著顏寬恒妹妹、台中市副議長顏莉敏的手，十指緊扣大進場。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.28）
盧秀燕說，好的施政就要讓民眾有感覺，4年前空污季台中污染嚴重，有時連50公尺外都模糊不清，她要大家離開時抬頭看看天空，今晚能不能看到星星，就知空污是否真的有改善。接著她連講3次「選票還在市民手中」，指票還沒投出來，不知道誰會當選，呼籲大家回家為她催票。

盧秀燕演講之後，原本緊接著朱立倫壓軸，但朱立倫遲未現身，盧秀燕拉著藍營議員喊完當選，台下民眾已開始離席，最終由顏寬恒唱自己之前的競選歌曲做為收尾。

▲朱立倫的飛機無法降落，苦中作樂在空中閱覽台中夜晚之美。。（圖／翻攝朱立倫臉書，2022.10.28）
▲朱立倫的飛機無法降落，苦中作樂在空中閱覽台中夜晚之美。。（圖／翻攝朱立倫臉書，2022.10.28）
據了解，朱立倫下午在金門陪縣長楊鎮浯掃街拜票，原訂從金門搭飛機到台中，但4架無人飛機干擾清泉岡機場空域，導致飛機盤旋一小時才降落。延誤了一小時才抵達，

朱立倫在臉書說，對於無法參加活動感到抱歉。同機的旅客及空服人員都很辛苦，大家也對無人機干擾空域甚至影響飛安感到氣憤，他呼籲政府應該強力執法以確保空安。


 

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