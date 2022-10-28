無人機害的！盧秀燕海線萬人造勢　朱立倫在空中無法降落

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「韓粉五虎將」之一的文山伯，特地從高雄跑來助講。他說4年前盧秀燕提出補助老人健保費政見時，「台南有個市長，說這樣財政會倒，現在有倒嗎？」他稱讚盧秀燕真正用心守護台中，呼籲大家別讓好人孤單，要用選票和她作伴。
盧秀燕拉著顏寬恒妹妹、台中市副議長顏莉敏的手大進場，顏莉敏分享自己的問政經驗，指盧秀燕在議會答詢時，對市政如數家珍、對市民的承諾說到做到，「不像有的人剩一支嘴、亂開支票」。她拜託大家回去後，一個人打10通甚至100通電話，為盧秀燕向親友拉票。
盧秀燕坦言4年前她不被看好，因為有大家支持，今天才能站在這裡，她非常感恩。她說以往和農漁民接觸的經驗，知道長輩們需要的是一個尊重，也了解4、5年前政府對農漁民團體不夠尊重，「將人民團體收走、介入選舉想搶過來」，因此2年前農漁會改選，每張理監事聘書都由她親自頒發。
盧秀燕說，好的施政就要讓民眾有感覺，4年前空污季台中污染嚴重，有時連50公尺外都模糊不清，她要大家離開時抬頭看看天空，今晚能不能看到星星，就知空污是否真的有改善。接著她連講3次「選票還在市民手中」，指票還沒投出來，不知道誰會當選，呼籲大家回家為她催票。
盧秀燕演講之後，原本緊接著朱立倫壓軸，但朱立倫遲未現身，盧秀燕拉著藍營議員喊完當選，台下民眾已開始離席，最終由顏寬恒唱自己之前的競選歌曲做為收尾。
據了解，朱立倫下午在金門陪縣長楊鎮浯掃街拜票，原訂從金門搭飛機到台中，但4架無人飛機干擾清泉岡機場空域，導致飛機盤旋一小時才降落。延誤了一小時才抵達，
朱立倫在臉書說，對於無法參加活動感到抱歉。同機的旅客及空服人員都很辛苦，大家也對無人機干擾空域甚至影響飛安感到氣憤，他呼籲政府應該強力執法以確保空安。