1200人湧社群之夜！蔡英文再成辣台妹　激出綠營勝選氣勢

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民進黨今日晚間於台北茹曦酒店舉辦「社群之夜」活動，邀請網紅鄭家純、焦慮主婦、台北市議員邱威傑等人演說，歌手沈文程、樂團影子計畫也登台表演，黨籍台北市長候選人陳時中、基隆市長候選人蔡適應都到場發表談話，另外，新北市長候選人林佳龍因確診，以視訊連線分享自己高中同志朋友的故事，桃園市長候選人鄭運鵬則以預錄影片向現場觀眾致意。
由於支持者太過熱情，活動流程有所延誤。蔡英文壓軸登台即向台下表示，這次選舉她不是候選人，「但我支持的候選人，你們要不要支持 ？」台下高喊「要」的同時，蔡英文再說，「向支持我一樣好嗎？」，現場又想起了「好」的吶喊聲。她也說，這麼多年了，辣台派的「辣度」好像也沒減少過，而且還越來越辣。
蔡英文說，今天是社群之夜，自己不能講得像國慶演講一樣，但畢竟是總統，有些話還是一定要講」，跟各位保證，「我一定只做2任，而且我會為台灣把事情做好」。
她談及自己18歲時，被父親要求去考取汽車駕照，年底18歲公民權要修憲複決了，需要965萬票才通過，2020年時她得到史上最高的817萬票還不夠，這代表當年投給她的都要投同意，還要說服更多人支持18歲公民權，讓台灣民主更進步。
蔡英文說，年底還要選地方縣市首長，如果選得不好，恐會讓國際懷疑台灣人是不是改變主意了，年底選票要決定執政路線是不是要往前走，國際是不是會更有力地支持台灣。
蔡英文說，北北基桃是民進黨最艱困選區，如果能夠克服困難，4個候選人順利當選，他們一定可以讓北北基桃首都圈成為國際級大都會。
「我的任期只剩不到2年，我要為台灣做的事情還很多」，這個過程中，需要台灣隊友的支持、給予力量，「請你們支持我，也支持4座城市的候選人」，讓這4座城市成為國家發展的支柱。