▲ Hyundai 即日起於三創生活園區舉辦領馭未來品牌展

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移動生活的領航者 強棒勁旅，馭行無界
HYUNDAI汽車於三創生活園區打造全新品牌概念快閃店，運用像素方塊元素營造出HYUNDAI 汽車品牌未來感，以高科技含量的全陣容車款作為展示。依車款特性分別打造三大展區，帶領消費者開啟一段即刻未來、馭行無界的跨世代體驗！現場三大展區車款分為：打造豪華新定義的STARIA CEO旗艦商旅、SANTA FE Turbo-Hybrid進口LSUV；完美體現純電綠能與科技智能的IONIQ 5、 KONA Electric；以及引領風潮榮獲年度風雲車大賞的TUCSON L、VENUE、性能酷跑旅KONA N line；還有備受台灣車壇推崇注目的全新頂級LMPV – CUSTIN預告亮相註1等主題展示。
HYUNDAI汽車希望透過全面進化的產品內涵，展現出領馭車壇未來造車工藝的品牌底蘊，同時傳遞HYUNDAI汽車品牌概念及未來願景。展出期間每週六、週日現場特別安排假日限定活動，運用IONIQ 5創新V2L外接供電系統延伸生活場域，讓你隨時皆能輕鬆獲得電力，只要完成現場拍照打卡任務，即可品嚐頂級精品Nespresso咖啡，歡迎所有消費者把握機會至台北三創生活園區賞車體驗。