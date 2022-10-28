Hyundai 即日起於三創生活園區舉辦領馭未來品牌展

▲ Hyundai 即日起於三創生活園區舉辦領馭未來品牌展
▲ Hyundai 即日起於三創生活園區舉辦領馭未來品牌展

2GameSome - 有車賞

2022-10-28 22:55:00

隨著疫情趨緩，國人對於戶外休閒越加重視，對於車的需求不僅限於代步移動，更要如同像素方塊般聚散重組玩出對車輛的無限想像。今年初導入了震撼全球的IONIQ 5 電動車，以創新設計開闢了全新的移動生活體驗，同時也締造亮眼的銷售佳績，五月份上市的未來旗艦商旅STARIA，以星艦概念外型、頭等艙等級座艙、人因化科技等獨特產品魅力，甫上市即擄獲了新世代層峰人士的目光，成為商旅車市場的耀眼新星。九月份展開預售接單的全新頂級LMPV - CUSTIN，全新世代的設計語彙、豪華高規科技配備未上市即造成市場轟動。

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HYUNDAI汽車對於移動生活的創新不僅以前瞻科技的領先者自居，更勇於成為擘劃移動未來世界的領航者，跨的每一步都是永不放棄，也是向自我的極限挑戰，在今年HYUNDAI汽車全車系新車重磅聚現，邀請您10月28日~12月12日至三創生活園區一起馭行無界，發現移動生活的無限可能。

移動生活的領航者  強棒勁旅，馭行無界

HYUNDAI汽車於三創生活園區打造全新品牌概念快閃店，運用像素方塊元素營造出HYUNDAI 汽車品牌未來感，以高科技含量的全陣容車款作為展示。依車款特性分別打造三大展區，帶領消費者開啟一段即刻未來、馭行無界的跨世代體驗！現場三大展區車款分為：打造豪華新定義的STARIA CEO旗艦商旅、SANTA FE Turbo-Hybrid進口LSUV；完美體現純電綠能與科技智能的IONIQ 5、 KONA Electric；以及引領風潮榮獲年度風雲車大賞的TUCSON L、VENUE、性能酷跑旅KONA N line；還有備受台灣車壇推崇注目的全新頂級LMPV – CUSTIN預告亮相註1等主題展示。

HYUNDAI汽車希望透過全面進化的產品內涵，展現出領馭車壇未來造車工藝的品牌底蘊，同時傳遞HYUNDAI汽車品牌概念及未來願景。展出期間每週六、週日現場特別安排假日限定活動，運用IONIQ 5創新V2L外接供電系統延伸生活場域，讓你隨時皆能輕鬆獲得電力，只要完成現場拍照打卡任務，即可品嚐頂級精品Nespresso咖啡，歡迎所有消費者把握機會至台北三創生活園區賞車體驗。

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