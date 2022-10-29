瘋傳驚悚照！豪宅暗藏「2公尺巨蟒」 網找到哭：躲在哪
若是住家附近環境適合蛇類生長，在開放式空間最怕遇到蛇爬進來，更讓人崩潰的是，一個不注意就不知道蛇躲在家中哪裡。近來網路社群瘋傳一張暗藏殺機的「驚悚照」，在看似舒適的豪宅陽台上，竟然躲著一條「2公尺巨蟒」，蛇紋巧妙融入畫面中完美藏匿，讓一大票網友找到崩潰，謎底揭曉時令人毛骨悚然。
大家來找蛇！根據外媒報導，位於澳洲的捕蛇組織「Sunshine Coast Snake Catchers 24/7」，專門解決蛇類入侵居家的問題。捕蛇組織曾接獲豪宅通報，家中爬入「2公尺巨蟒」，當時捕蛇專家也在粉專貼出照片，發起「全民來找蛇」活動，網友們立刻透過螢幕展開地毯式搜索，眾人煞有其事圈出蛇的藏匿蹤跡：「草地沙發後面的右角，可以看到蛇皮」、「桌腳旁邊，有陰影」，不少人找到崩潰：「該死我什麼都看不到」，甚至有人找到自暴自棄，直指地上石頭就是蛇頭。
從捕蛇組織事後釋出的紀錄影片可見，蟒蛇就潛伏在畫面中某處，且距離拍攝位置「相當接近」，但由於蛇紋和家具完美融合，加上拍攝角度的關係，就算把照片放大數倍也很難發現。其實巨蟒就躲在沙發左方椅背上，抱枕凸出高度剛好成了藏身處。這是捕蛇組織「Sunshine Coast Snake Catchers 24/7」於2019年發出的舊照，不過近日又被網友挖出，在社群上引起熱烈討論，捕蛇組織當時也順利捕捉了該條地毯蟒（carpet python）。