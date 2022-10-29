星宇航空首架A350正式交機　張國煒親自駕駛今日下午抵台

我是廣告 請繼續往下閱讀
星宇航空指出，飛機於法國土魯斯時間28日晚上7時由張國煒駕駛回台，預計台灣時間29日下午3時30分抵達桃園國際機場。
為了親赴Airbus接回公司首架A350客機，張國煒自今年6月展開機型轉訓，並於10月初前往新加坡考取證照，順利取得空中巴士原廠A350的飛行許可。
他表示，隨著A350新機到位，星宇航空服務航點自2023年起，將有突破性發展，航網版圖將從亞洲區域航線拓展至北美，並指出這架A350-900客機配備全台首次擁有個人空間的頭等艙，期許帶給國人不一樣的飛行體驗，同時將台灣精緻的在地文化，透過飛行推向更高的層次。
星宇航空指出，A350-900為全台唯一配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，總共設有4艙等，包含4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，總共306個座位，這是全球首架進化版A350，客艙較一般A350增加4吋寬度，提供更寬敞舒適的乘坐空間。此外，該機也採用最新技術，讓機內維持怡人的溫度及濕度，客艙空氣每2至3分鐘循環更新。
針對機上娛樂系統，星宇航空提到，是以最高規格打造，全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的螢幕尺寸分別為32吋、24吋、15.6吋及13.3吋。
隨著首架A350-900明日抵台，第二架預計於12月交機，星宇航空機隊全機種到齊，A350-900預計於2023年1月完成驗證上線執飛，初期將飛航東南亞區域航線，並規劃於明年4月正式開航美國洛杉磯。