NBA／DeRozan達成2萬分史上第50人　與馬刺波總感性擁抱

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在對陣溜馬的比賽結束後，DeRozan被問及此事時，笑著說想在Gregg Popovich面前達成此一成就，也直言自己在馬刺學到了很多東西，感謝波總的教導。而 Popovich則稱讚前者：「是一個美麗的人，也是我執教過的最好的球員之一。我仍然和他保持聯繫。他是一個相當可愛的人。」
而果然在比賽首節還剩下5分42秒時，他就用自己招牌的中距離跳投，為自己達成紀錄。而這時Popovich也立刻喊出暫停，為前子弟兵慶祝這個時刻，兩人擁抱致意、有說有笑，氣氛相當溫馨。
這絕對是DeRozan生涯很有意義的一刻，他成為NBA史上第50位(算上ABA是第54位)，生涯得分超過2萬分的球員，同時也是現役第10人。其餘9人分別為：LeBron James (37,144)、Carmelo Anthony (28,289)、 Kevin Durant (25,622)、James Harden (23,584)、Russell Westbrook (23,329)、Chris Paul (20,975)、LaMarcus Aldridge (20,558)、Joe Johnson (20,407)、Stephen Curry (20,185)。
這成就證明了DeRozan生涯的穩定性和持久性，自 2009 年被選中以來，他在例行賽的出場次數達到962 場，比聯盟中任何球員都多，並且在總上場時間僅次於James。
在受訪時，DeRozan也為自己感到驕傲，「如果知道在這75年中拿到20000萬分的球員數量，就知道這有多瘋狂，沒有多少人能夠寫下，我看過的一些我最喜歡的球員都沒有達成。我有機會能做到，這絕對很不可思議。」