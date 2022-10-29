NBA／DeRozan達成2萬分史上第50人　與馬刺波總感性擁抱

▲公牛隊明星後衛DeMar DeRozan。（圖／美聯社／達志影像）
▲公牛隊明星後衛DeMar DeRozan。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-10-29 11:28:03

芝加哥公牛今(29)日在主場對陣聖安東尼奧馬刺，球隊明星後衛DeMar DeRozan在這場比賽拿下了全隊最高的33分，個人職業生涯得分突破「20000分」大關，寫下生涯的里程碑。

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DeRozan過去也是馬刺的一員，之後球隊進入到重建期，他也加入競爭力更好的公牛尋求在季後賽突破的機會。這場比賽開打前，他職業生涯累計得到19993分，非常有機會在今天加入NBA的「2萬分俱樂部」。

在對陣溜馬的比賽結束後，DeRozan被問及此事時，笑著說想在Gregg Popovich面前達成此一成就，也直言自己在馬刺學到了很多東西，感謝波總的教導。而 Popovich則稱讚前者：「是一個美麗的人，也是我執教過的最好的球員之一。我仍然和他保持聯繫。他是一個相當可愛的人。」

而果然在比賽首節還剩下5分42秒時，他就用自己招牌的中距離跳投，為自己達成紀錄。而這時Popovich也立刻喊出暫停，為前子弟兵慶祝這個時刻，兩人擁抱致意、有說有笑，氣氛相當溫馨。

這絕對是DeRozan生涯很有意義的一刻，他成為NBA史上第50位(算上ABA是第54位)，生涯得分超過2萬分的球員，同時也是現役第10人。其餘9人分別為：LeBron James (37,144)、Carmelo Anthony (28,289)、 Kevin Durant (25,622)、James Harden (23,584)、Russell Westbrook (23,329)、Chris Paul (20,975)、LaMarcus Aldridge (20,558)、Joe Johnson (20,407)、Stephen Curry (20,185)。

這成就證明了DeRozan生涯的穩定性和持久性，自 2009 年被選中以來，他在例行賽的出場次數達到962 場，比聯盟中任何球員都多，並且在總上場時間僅次於James。

在受訪時，DeRozan也為自己感到驕傲，「如果知道在這75年中拿到20000萬分的球員數量，就知道這有多瘋狂，沒有多少人能夠寫下，我看過的一些我最喜歡的球員都沒有達成。我有機會能做到，這絕對很不可思議。」


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