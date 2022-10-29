午夜台北！赴酒吧指定「酸一點」 陳時中：喝調酒蠻療癒
民進黨台北市長候選人陳時中今（29）日凌晨1時公布台北12時區【00:00-02:00夜貓子的台北】影片，影片中介紹台北夜生活的豐富多元，可以安安靜靜的逛書店，也可以在各種特色酒吧享受微醺時光，也推廣陳時中的文化外交政策，包含成立國際事務局行銷台北，推行市民文化認同卡，發展以文化為核心主軸的城市外交，展現台北特殊價值。
影片一開始，陳時中介紹台北是一座不夜城，而午夜也許大部分的人已經睡了，但夜貓子的一天正要開始。他與出版人廖志峰一同在24小時營業的誠品購書，陳時中分享即使現在比較沒時間看書，但是喜歡閱讀的人，找到時間就會翻一兩頁，感覺自己的腦袋有東西進來，而看到很多的書就覺得自己很渺小。
陳時中承諾，擔任台北市長將導入企業文化責任，參與城市文化建設，同時推行市民文化認同卡，發放6至18歲每年1500元藝遊卷，促進台北文化消費。
陳時中第二站來到以酒吧Trio，老闆王靈安詢問要甚麼樣的口感，陳時中說，「酸一點好了」，於是王便調了一杯招牌伯爵茶酒給他品嘗。陳時中喝了一口後說，「很香阿，不過這喝個2杯大概也會醉」，他還說，有時候喝喝這個cocktail，真的確實也是滿療癒的。
最後陳時中來到知名同志酒吧Fairy，受到年輕人熱烈簇擁歡迎，陳時中也現場學習調一杯好酒，並說非常高興能跟年輕朋友在一起，而接下來會看到很多的需求，期待將來一起討論怎麼讓台北夜生活更豐富。