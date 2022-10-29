限萬聖！麥當勞雞塊「買一送一」　肯德基加1元多1塊炸雞

▲愛吃雞塊快把握萬聖節，麥當勞APP登入送10積分，可用積分抽雞塊、雞翅買一送一優惠券。（示意圖／取自unsplash）
▲愛吃雞塊快把握萬聖節，麥當勞APP登入送10積分，可用積分抽雞塊、雞翅買一送一優惠券。（示意圖／取自unsplash）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-29 11:59:12

鮮少推出買一送一促銷的麥當勞，每逢節慶就不能錯過APP促銷活動，花極少積分可以容易抽 到買一送一優惠券，等於半價爽吃。針對萬聖節到來，麥當勞APP在10月31日推出一日限定的「一指就搗蛋」任務，爽吃雞塊、雞翅趁這波。肯德基今明兩天開吃「搞鬼套餐」，可用399元爽吃6塊炸雞、6顆蛋撻，其中還包含近期回歸的黑糖白玉Q蛋撻，再加碼多1元多1塊炸雞。

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麥當勞APP登入參與「每日簽到」可獲得10積分，在10月31日萬聖節當天，APP將舉辦「一指就搗蛋」任務，用10積分就能參加活動，有機會抽中四塊麥克鷄塊、酥嫩鷄翅、起司番茄嫩蛋焙果堡買一送一，或是大蛋捲冰淇淋優惠券，中獎機率極高，不抽白不抽。

▲麥當勞APP每天簽到可免費獲得10積分，萬聖節當天可用10積分爽抽雞塊、雞翅買一送一優惠券。（圖／手機截圖）
▲麥當勞APP每天簽到可免費獲得10積分，萬聖節當天可用10積分爽抽雞塊、雞翅買一送一優惠券。（圖／手機截圖）
等不及萬聖節就想開吃，肯德基今明兩天（10/29、10/30）限時開賣搞鬼組合，一口氣推出3組萬聖套餐，除了可用399元爽吃「6炸雞＋6蛋撻」，這次的組合套餐還包含高人氣的青花椒香麻脆雞，以及近期剛推出的新品台酒麻油紙包雞，若搭配網路訂餐「預訂快取」，加1元再多送一塊炸雞。

📍咔啦搗蛋萬聖餐399元：咔啦脆雞×6+黑糖白玉Q蛋撻雙色禮（6入）
📍紙包雙雞搞鬼餐469元：​台酒麻油紙包雞×2+咔啦脆雞×2+雙色轉轉QQ球+麻油風味飯×3+小可×3 
📍青花椒愛吃鬼餐499元：​咔啦脆雞×4+青花椒香麻脆雞×4+黑糖白玉Q蛋撻雙色禮盒（6入）

▲最新推出的新品台酒麻油紙包雞，這次加入萬聖限定搞鬼套餐中。（圖／業者提供）
▲肯德基最新推出的台酒麻油紙包雞，這次加入萬聖限定搞鬼套餐中。（圖／業者提供）

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