新竹縣成功國中資優班師生號召淨灘 以行動支持環境保護

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經過了同學們兩個小時努力淨灘下，清理出如許多的海洋廢棄垃圾，最多的是「日常生活塑膠製品」，包括寶特瓶、塑膠袋、吸管、玻璃瓶、塑膠瓶、紙餐盒、湯匙、菸蒂和鋁箔包等；另外一部分是許多的「漁業廢棄物」，如保麗龍浮具、廢漁網、浮球等。在大家齊心合力下撿拾及辛苦分類整理合計有10多袋滿滿垃圾，總計清出近數十公斤的海洋廢棄垃圾，由竹北市公所清潔隊協助清除搬運。
成功國中特教組長林浩哲表示，透過學校辦理淨灘活動，理解海洋生態永續的重要，並讓這些聰穎的資優學生們除了功課一級棒外，也能有著社會責任及關懷服務之心，愛護我們居住的環境與土地，建立資優生用行動實踐社會服務的觀念。
成功國中輔導主任邱玉玫表示，學校重視合國永續發展目標(SDGs)的價值與理念，並嘗試將其融入課程及學校活動中。在本次淨灘活動前，學校向財團法人【看見•齊柏林】基金會申請看見台灣校園公播計畫，自影片的播放及講師的說明讓學生看見台灣海岸的美麗與哀愁，再帶領學生走向海洋以深入了解家鄉海岸所面臨的衝擊，並化為行動促成改變。本次保育海洋系列課程及淨灘活動，期盼可以在學生心中播下一顆守護海洋的種子，一同呼籲大家能共同維護環境，讓生態永續。