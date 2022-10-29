新竹縣成功國中資優班師生號召淨灘 以行動支持環境保護

▲新竹縣成功國中資優班師生號召淨灘，以行動支持環境保護。（圖/成功國中提供）
▲新竹縣成功國中資優班師生號召淨灘，以行動支持環境保護。（圖/成功國中提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-10-29 12:03:28

新竹縣成功國中陳雯玲校長29日帶領了輔導處團隊及資優班師生共81人，於竹北市新月沙灣進行第二次的淨灘活動，以延續疫情前學生在南寮魚鱗天梯岸邊淨灘的正向效應，將服務關懷社會的心，化為行動力，並落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）之「保育海洋與海洋資源」，讓同學親走近海洋，身體力行進行環保淨灘活動，以引領學生認識與省思海洋，理解人與海洋和諧發展的重要性，走出校園用不一樣的視野及實際作為，關心你我生活的生態與環境。

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▲新竹縣成功國中資優班師生號召淨灘，以行動支持環境保護。（圖/成功國中提供）
▲新竹縣成功國中資優班師生號召淨灘，以行動支持環境保護。（圖/成功國中提供）
活動首先由成功數資班莊麗頤老師進行海洋環境生態解說，讓學生實際認識海岸紅樹林等淺水海域生態、海洋潮汐及海洋資源的利用與再生，以提升同學的海洋生態知識以及對環境永續的重視。接下來將所有同學分成六大組，分別撿拾清理沙灘及海岸邊消波塊的垃圾，還給海岸原本清麗的面貌。

經過了同學們兩個小時努力淨灘下，清理出如許多的海洋廢棄垃圾，最多的是「日常生活塑膠製品」，包括寶特瓶、塑膠袋、吸管、玻璃瓶、塑膠瓶、紙餐盒、湯匙、菸蒂和鋁箔包等；另外一部分是許多的「漁業廢棄物」，如保麗龍浮具、廢漁網、浮球等。在大家齊心合力下撿拾及辛苦分類整理合計有10多袋滿滿垃圾，總計清出近數十公斤的海洋廢棄垃圾，由竹北市公所清潔隊協助清除搬運。

成功國中特教組長林浩哲表示，透過學校辦理淨灘活動，理解海洋生態永續的重要，並讓這些聰穎的資優學生們除了功課一級棒外，也能有著社會責任及關懷服務之心，愛護我們居住的環境與土地，建立資優生用行動實踐社會服務的觀念。

成功國中輔導主任邱玉玫表示，學校重視合國永續發展目標(SDGs)的價值與理念，並嘗試將其融入課程及學校活動中。在本次淨灘活動前，學校向財團法人【看見•齊柏林】基金會申請看見台灣校園公播計畫，自影片的播放及講師的說明讓學生看見台灣海岸的美麗與哀愁，再帶領學生走向海洋以深入了解家鄉海岸所面臨的衝擊，並化為行動促成改變。本次保育海洋系列課程及淨灘活動，期盼可以在學生心中播下一顆守護海洋的種子，一同呼籲大家能共同維護環境，讓生態永續。

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