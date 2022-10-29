美財報等雜音干擾　權值股表現疲軟、台股周線連三黑

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就基本面而言，安聯投信台股團隊說明，目前市場對於消費性電子需求放緩已是共識，但近期有部分跡象顯示，不景氣似有開始擴及數據中心等主題。其他像是伺服器展望，部分也有受到企業考量景氣放緩、修正資本支出而被壓抑。
不過，安聯投信台股團隊也指出，目前來看，像是汽車電子、零組件或智能相關，其成長動能仍在；部分具新品規格利基的族群，在此多空雜陳氛圍下，則是相對有撐。
安聯投信台股團隊提到，未來市場上對於利率政策、貿易戰、科技禁令及中國清零政策等利空消息應已大致反映，目前看來股市下檔空間應有限，主要考量是依今年和明年每一季度獲利預估數據來推論，基本面落底有望在明年第一季。
在後續觀察方向上，在市場關注中國二十大後公布新的領導班子，政策訴求以包括國防、供應鏈與糧食安全穩定為訴求，加上清零政策調整不如市場預期，以及伴隨地緣政治雜音，均是壓抑近期市場氣氛的部分主因。
在通膨壓力上，安聯投信台股團隊表示，目前有觀察到美國、如紐約的房租有出現滑落跡象，由於房租在通膨與核心通膨的佔比相對較重，所以未來可觀察後續對通膨的緩解程度。
在投資建議上，若以基本面落底、股市提前反應，以及明年第一季有望來到這波升息循環末期、股市反應大部分利空等來推論，今年底到明年第一季，確實是對於中長期投資人而言是相對較佳的布局時點。
就題材上，安聯投信台股團隊建議，短期受到庫存調整與總體經濟大環境利空造成股價有大幅乖離的企業、值得留意布局契機；在布局主軸仍建議聚焦在市佔率增加、滲透率提升、規格提升有望挹注毛利提升機會等方向。
至於在其他關注事項上，由於大陸現階段政策大方向以為穩為訴求，故在明年3月外界期待大陸官方是否推出刺激經濟等新政策前，安聯投信台股團隊認為，仍宜留意業務範圍對大陸倚重較重者，如出口比重較集中在大陸、相關零件或物料相對倚賴從大陸進口等。