7-11開放輔療犬入店！友善失智長輩 毛小孩療癒出任務
▲在輔療犬的帶動下，長輩順利完成超商採購，提升了長輩們走出據點進入社區的意願。（圖／7-ELEVEN提供）
7-11把愛找回來公益募款平台長期投入社會關懷，今年10月起展開全新公益募款計畫「樂齡友善DOG陣行」，攜手多年公益合作夥伴屏東基督教醫院，首度與台灣動物輔助治療專業發展協會合作，創新推出以7-11門市為據點，為失智症長輩提供專業「動物輔助治療」服務，從屏東地區出發，建立開放專業「輔療犬」入店的超商門市！同步發揮公益平台影響力，提供門市零錢捐與OPEN POINT APP兩大公益管道，讓全民以捐款行動支持屏東基督教醫院，預計募集超過4000萬的善款，持續推動高齡及失智友善服務。
根據內政部統計，與其他縣市相比，屏東縣去年老化指數位居本土前五名，顯示相關長照服務的規劃刻不容緩，7-ELEVEN與屏東基督教醫院觀察到，海內外皆有動物參與幫助長輩進行「動物輔助治療」的機構，甚至在日本還有海豹機器人幫助失智長者延緩退化的案例，因此今年特別主動與台灣動物輔助治療專業發展協會接洽，結合三方資源展開為期半年的健康促進活動，由動物輔助治療師、動物輔助治療員及治療犬所組成的「動輔金三角」，提供專業的動物輔助治療，並特別規劃讓長輩們練習帶著輔療犬進入7-ELEVEN門市，依照療育需要購買正確的商品、同時要牽好狗狗，這些對於許多人而言輕而易舉的行動，對失智長輩來說是相當具挑戰的事情。 此外，7-ELEVEN為推動高齡及失智友善環境付出許多心力，除了是超商首創開放輔療犬入店，更於屏東地區近200家7-ELEVEN門市進行輔療犬友善課程宣導，將門市自動門玻璃換上除了導盲犬，也歡迎輔療犬入店的全新貼紙，並且協助媒合專業的輔療犬與長輩到門市購物，日前並協助屏東基督教醫院在三地門鄉三地村舉行萬聖節扮裝活動，屏基失智症據點的長輩盛裝扮演，牽著兩隻可愛的輔療犬，在村裡沿路發糖果給街坊鄰居，並帶著狗狗到7-ELEVEN頭目門市展開血拚任務。屏東基督教醫院個案管理師顏汝表示，失智症患者因認知功能退化、語言能力與肢體活動度受限等，會逐漸降低社區活動參與頻率；在輔療犬的帶動下完成超商採購，長輩們情緒上將大受鼓舞，提升了走出據點進入社區的意願。 ▲7-11開放輔療犬入店，協助媒合專業的輔療犬與長輩到門市購物。（圖／業者提供）
7-ELEVEN也與屏東基督教醫院合作，結合超商場域或服務，自10月起陸續辦理各式課程、體驗活動，讓不同世代間可以藉由互動推動失智症友善社區、提升失智症識能率。包含可從ibon便利生活站列印的高齡友善桌遊「守護爺奶大作戰」，讓小朋友透過類似大富翁的遊戲解開任務題型模擬替長輩打造友善環境。以及讓樂齡長輩與孩童在門市共學共樂的「爺奶故事屋」繪本導讀、傳授原鄉傳統手工藝品的「台灣智作」，後續也將舉行「小小空間規劃師」藉由活動設計建立淺顯易懂的無障礙空間與生活觀念，期望提升消費者對於高齡長輩友善議題的關注與認知。
▲日前舉行萬聖節扮裝活動，讓長輩盛裝扮演，並帶著狗狗到門市展開血拚任務。（圖／7-ELEVEN提供）