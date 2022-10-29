鄭文燦稱「桃園路最平」遭打臉？張競辦：不知民間疾苦

▲國民黨桃園市長候選人張善政前往龜山會勘，並提出桃園人行道改善政見。（圖／資料照片）
▲國民黨桃園市長候選人張善政前往龜山會勘，並提出桃園人行道改善政見。（圖／資料照片）

本報訊

2022-10-29 15:33:01

國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪今（29）日指出，張善政昨天上午才到龜山「檢驗鄭績」，提出人行道改善方案，鄭文燦晚間就在臉書發文，炫耀營建署考評桃園的路最平，沒想到被網友打臉，證明鄭文燦的施政只追求表面數字，空有其表的獎項再多，也沒有解決桃園鄉親最基本的出行問題，不知民間疾苦，儼然是桃園晉惠帝，何不食肉糜。

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曾俊豪指出，張善政週五在黨籍市議員候選人孫韻璇陪同下，前往龜山區楓樹國小會勘，短短幾百公尺，就看到桃園市人行道各種樣貌：難走、難逛、好危險。也因此，張善政提出相關政見，要倍增桃園人行道面積、排除停車密集的商業區障礙物，讓嬰兒車、輪椅族暢行無阻，學童容易出事的路段，更要著手改善。

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▲鄭文燦貼文下方的網友留言。（圖／資料照片）
曾俊豪表示，此一政見看似沒有先前提出的桃園2030、桃北北1280月票、婦幼局與凍卵補助、青創五個友善等政見來的響亮，事實上，卻是與百姓息息相關的政見，因為新聞曝光後，很快就引起桃園民眾的討論，足以證明，最基本的行人出行、用路環境，是每一個桃園人真正關切的事情。

曾俊豪指出，過往張善政提出好政見，鄭文燦及其底下的政務官就啟動市政機器抹黑，像是「內容空洞」、「早就在做」以及「桃園不熟」，這次又要如法炮製。鄭文燦在臉書發文，高調炫耀「營建署考評桃園路最平、桃園市人行環境普及率增長幅度超過升格前1.3倍」，600多字的貼文，自吹自擂，引用一堆冰冷數字，以為能收到網友喝采，沒想到，施政小船說翻就翻。

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▲鄭文燦貼文下方的網友留言（圖／資料照片）
曾俊豪表示，貼文下方的網友留言，真實反映桃園人行道問題的嚴重性、鄭文燦施政罔顧桃園市民出行安全，身爲一名市長，只顧著分配資源，只想著蓋建築拿獎項，面子工程做一堆，卻把百姓出行安全甩旁邊。

曾俊豪強調，看完鄭文燦的貼文，也不難理解為何網友質疑他是不是活在平行時空，還是說，鄭文燦其實真的活在資科局長余宛如用號稱的「數位雙生技術」打造的平行宇宙，導致他只看得見虛假的政績，不知道民間疾苦，儼然是桃園晉惠帝，何不食肉糜。

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