交往後來個髮夾彎！反差最大「3星座」 網：根本雙面人
兩個人在一起不容易，但要長久走下去更困難。交友App《SweetRing》針對旗下會員進行「半途棄愛」調查，為何對於愛情會半途而廢，沒想到「對方太笨或太白目」竟成為放棄主因，至於生活習慣差的對象，受訪者也直言，遇到「衛生不好」的交往對象也會讓人想逃跑。此外，交往前後差異過大，也是感情無法長久的原因，尤其是雙子座、雙魚座，更被票選認為是交往前後差異最大，還有人大嘆像是雙面人，不禁懷疑自己是否被騙了。
交友App《SweetRing》針對會員進行調查，對於愛情半途而廢的原因，沒想到奪下冠軍的理由竟是「對方太笨或太白目」，高達85%以上受訪者都贊同，其中男生最受不了「女生太笨」是在搞不懂狀況、解釋後還是聽不懂的時候；而女生認為「男生太白目」往往出自於男生講話不經大腦、不夠細心。
位居亞軍的理由是「生活習慣太差」，超過7成受訪者無法容忍「不衛生」，像是飯後不收不洗碗盤、廚餘招來果蠅四處飛也不丟，每每看了就很崩潰，尤其是馬桶經年累月的黃漬污垢讓人噁心想吐，往往成為壓倒駱駝的最後一根稻草，遇到這樣的對象，再愛也愛不下去。
至於還有哪些原因可能讓愛情卡關？調查發現，交往前後差異超大也是造成感情止步的原因之一。從星座票選結果來看，雙子座、雙魚座被認為交往前後差最多，雙子座的幽默風趣在交往前展露無遺，但吵架的毒舌也在交往後原形畢露。
而雙魚座的浪漫天性在交往前讓人著迷，但交往後才發現是生活白痴。至於堪稱「模範情人」的處女座也入榜，交往前處女座的萬事求細節，讓人感到好體貼、細心，但交往後藏在細節的魔鬼就出現了，吹毛求疵、要求完美的控制欲想主導每件事，未達標準就碎念攻擊。