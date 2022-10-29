是誰搞飛機？羅智強指空拍畫面出現在綠群組、藍營提告

我是廣告 請繼續往下閱讀
前台北市議員羅智強也在臉書發文，批評綠營見獵心喜、網路帶風向，企圖讓民眾以為盧秀燕晚會違法出動空拍機。他秀出蔡其昌Line社團內的造勢場空拍照，與盧秀燕臉書的空拍照做對照，質疑綠營側翼才是違法出動空拍機的慣犯，現在還要出來帶風向、做賊喊捉賊，就不怕搞臭陳時中之後，再帶衰蔡其昌？
盧秀燕今（29）日下午到嘉義幫市長黃敏惠站台，競選總幹事顏文正、新聞部主任林谷隆備妥相關事證，向清水警分局與台中市警察局舉發報案。顏文正質疑，到底是誰屢次用無人機干擾盧秀燕造勢？「無人機空拍照」為何會在盧秀燕造勢晚會還在進行的過程中，就在對手陣營群組瘋傳？他呼籲警方及相關單位嚴查到底，遏止無人機惡意干擾競選活動歪風。
新聞部主任林谷隆說明，盧秀燕市長造勢晚會均事先提報交維計畫與集會遊行申請，昨晚活動開場前後，就發現不明無人機飛到會場上空，主辦單位為確保晚會參與人員安全，第一時間已向警方聯繫請求協助。盧陣營期盼警方與主管機關針對不明無人機違法事證嚴查，確保後續造勢活動順利進行與人員安全。
稍早蔡其昌參與選舉活動時，媒體問及盧秀燕造勢場空拍機事件，蔡其昌表示：「我們的法律對於飛行器都有相關規定，依相關規定辦理。」蔡總部副發言人林俊裕表示，此Line群組非蔡其昌官方社群，盧秀燕支持者時常在群裡攻擊抹黑蔡其昌，已屢見不鮮。他呼籲盧秀燕市長讓選舉回到正軌，與其做政治提告，更該花時間好好調查，沙鹿農會職員被迫參加造勢晚會的事，不要讓市民上班之餘，還要擔心沒去造勢活動而遭到清算。