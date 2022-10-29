是誰搞飛機？羅智強指空拍畫面出現在綠群組、藍營提告

▲盧秀燕競選總幹事顏文正（左）到清水警分局提告，呼籲警方嚴查無人機事件。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.29）
▲盧秀燕競選總幹事顏文正（左）到清水警分局提告，呼籲警方嚴查無人機事件。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.29）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-29 15:44:372022-10-29 16:24:26

台中市長盧秀燕的選舉造勢場上空連續2次出現無人機，引發各界對飛安問題的重視，被「搞飛機」的朱立倫今呼籲綠營側翼莫再胡扯、羅智強也出示疑似無人機拍攝的照片，指出現在蔡其昌群組，諷刺綠營見獵心喜網路帶風向，將帶衰蔡其昌。盧總部下午正式向清水分局提告，呼籲警方及主管機關嚴查到底。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲羅智強在臉書秀出蔡其昌Line社團內的盧秀燕造勢場空拍照，批評綠營側翼作賊喊抓賊。（圖／翻攝羅智強臉書，2022.10.29）
▲羅智強在臉書秀出蔡其昌Line社團內的盧秀燕造勢場空拍照，批評綠營側翼作賊喊抓賊。（圖／翻攝羅智強臉書，2022.10.29）
盧秀燕昨晚在沙鹿區舉辦「台中海線聯合大造勢」活動，會場上空出現4架無人機，導致國民黨主席朱立倫搭乘的飛機無法在清泉崗機場落地。網傳無人機係藍營派出，朱立倫今表示，飛機無法降落不是他個人的問題，是全民飛安問題，未來針對無人機執法尤其是空域、機場安全，一定要強力執法。對於有人質疑盧秀燕臉書有空拍照，疑是始作俑者，朱立倫喊話「綠營側翼莫再胡扯」，盧秀燕陣營是用吊車空拍，且一直呼籲警方將無人機打下來。

▲昨天傍晚造勢活動才剛開場、天空未全黑，無人機已出現。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.29）
▲昨天傍晚造勢活動才剛開場、天空未全黑，無人機已出現。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.29）
前台北市議員羅智強也在臉書發文，批評綠營見獵心喜、網路帶風向，企圖讓民眾以為盧秀燕晚會違法出動空拍機。他秀出蔡其昌Line社團內的造勢場空拍照，與盧秀燕臉書的空拍照做對照，質疑綠營側翼才是違法出動空拍機的慣犯，現在還要出來帶風向、做賊喊捉賊，就不怕搞臭陳時中之後，再帶衰蔡其昌？

盧秀燕今（29）日下午到嘉義幫市長黃敏惠站台，競選總幹事顏文正、新聞部主任林谷隆備妥相關事證，向清水警分局與台中市警察局舉發報案。顏文正質疑，到底是誰屢次用無人機干擾盧秀燕造勢？「無人機空拍照」為何會在盧秀燕造勢晚會還在進行的過程中，就在對手陣營群組瘋傳？他呼籲警方及相關單位嚴查到底，遏止無人機惡意干擾競選活動歪風。

▲盧秀燕總部出示畫面，說明空拍照係租用合格的吊車吊載人員拍攝而得。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.29）
▲盧秀燕總部出示畫面，說明空拍照係租用合格的吊車吊載人員拍攝而得。（圖／盧秀燕競總提供，2022.10.29）
新聞部主任林谷隆說明，盧秀燕市長造勢晚會均事先提報交維計畫與集會遊行申請，昨晚活動開場前後，就發現不明無人機飛到會場上空，主辦單位為確保晚會參與人員安全，第一時間已向警方聯繫請求協助。盧陣營期盼警方與主管機關針對不明無人機違法事證嚴查，確保後續造勢活動順利進行與人員安全。

稍早蔡其昌參與選舉活動時，媒體問及盧秀燕造勢場空拍機事件，蔡其昌表示：「我們的法律對於飛行器都有相關規定，依相關規定辦理。」蔡總部副發言人林俊裕表示，此Line群組非蔡其昌官方社群，盧秀燕支持者時常在群裡攻擊抹黑蔡其昌，已屢見不鮮。他呼籲盧秀燕市長讓選舉回到正軌，與其做政治提告，更該花時間好好調查，沙鹿農會職員被迫參加造勢晚會的事，不要讓市民上班之餘，還要擔心沒去造勢活動而遭到清算。

害朱立倫無法降落的空拍機是誰的？藍否認、警找不到主人

無人機害的！盧秀燕海線萬人造勢　朱立倫在空中無法降落

連彰化爌肉飯都不賣了！顏寬恒批蔡政府忙養網軍不顧農民

藍營誰選下屆總統？盧秀燕指侯友宜很合適、自己沒那打算

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀