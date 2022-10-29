賴清德同框黃偉哲造勢 拜託鄉親讓市長連任得票率過半
副總統賴清德今(29)日回台南首廟天壇參拜祈福，市長黃偉哲及民進黨34名議員參選人全都現身，營造綠營大團結氣勢。賴清德指出，以往總統大選得票率民主聖地台南都是最高票，呼籲這次一定要讓黃偉哲得票率超過50%、民進黨議員參選人過關「全壘打」。賴清德用台語喊出：「黃偉哲明天的氣力，要幫他傳便便」，賴式接地氣發言獲得現場支持者熱烈回應。
選戰倒數28天，輔選行程滿檔賴清德和黃偉哲今天首度同框造勢，讓天壇前廣場湧入數百名支持者高喊「黃偉哲凍蒜」、「賴清德加油」，首度回「故鄉」輔選的賴清德成功拉抬人氣，炒熱台南選情。
黃偉哲表示，感謝賴副總統一直很掛心台南選情，接下來不管是選情還是市政，他會努力讓副總統安心、市民放心、議會齊心，一定會盡全力爭取台南大勝利。
賴清德對選民提出3大訴求，包括黃偉哲得票率要衝破50%，「講話才能大聲」，希望鄉親幫黃偉哲市長把明天的氣力「傳便便」；34名民進黨議員參選人都能「全壘打」全數過關；另外，還有他個人期待未來議會團隊的正副議長都能由民進黨籍來做，和黃市長齊心配合，「新台南隊」一起為台南打拚、推動建設，不辜負台南市民期待。