賴清德同框黃偉哲造勢 拜託鄉親讓市長連任得票率過半

副總統賴清德今 (29) 日回台南首廟天壇參拜祈福，市長黃偉哲及民進黨 34 名議員參選人全都現身，營造綠營大團結氣勢。賴清德指出，以往總統大選得票率民主聖地台南都是最高票，呼籲這次一定要讓黃偉哲得票率超過 50% 、民進黨議員參選人過關「全壘打」。賴清德用台語喊出：「黃偉哲明天的氣力，要幫他傳便便」，賴式接地氣發言獲得現場支持者熱烈回應。

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▲賴清德南下輔選，現任立委及市議員候選人也一齊造勢，展現團結氣勢（圖／黃偉哲團隊提供）

選戰倒數 28 天，輔選行程滿檔賴清德和黃偉哲今天首度同框造勢，讓天壇前廣場湧入數百名支持者高喊「黃偉哲凍蒜」、「賴清德加油」，首度回「故鄉」輔選的賴清德成功拉抬人氣，炒熱台南選情。

黃偉哲表示，感謝賴副總統一直很掛心台南選情，接下來不管是選情還是市政，

他會努力讓副總統安心、市民放心、議會齊心，一定會盡全力爭取台南大勝利。