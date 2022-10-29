同志大遊行！「國民女婿」羅一鈞現身力挺 宣導愛滋平權
受疫情影響停辦，睽違2年的台灣同志遊行，今天（29日）再度舉行實體舉辦，主辦單位預估超過12萬人參與，而稍早有「國民女婿」之稱的羅一鈞也現身宣導愛滋平等，並指出疾管署認可「U=U」，也就是病毒量測不到，等於不會傳染，希望民眾可以把加諸在患者身上的枷鎖拆解，讓愛滋感染者也能生活正常化。
據了解，台灣同志遊行過去固定於每年10月最後一個週六舉辦，但受到疫情影響，已連續2年停辦，直至今年才恢復實體遊行，本次以「無・限・性」為主題，強調每個人都有無限多種可能，希望打破社會大眾對性與性別框架和壓迫、刻板印象。
而投入愛滋防護多年的羅一鈞，稍早受邀上台致詞表示，當年是希望能推動愛滋平權，才會投身加入疾管署，雖近2年都忙於新冠肺炎，但還是有在努力推動愛滋平權，對於先前停辦遊行也感到非常抱歉。
羅一鈞接著說到，推動「U=U」是愛滋平權重要的一環，也就是沒有測到病毒，等於不具傳染力，隨著衛福部去年順利修正條文，今年最高法院的判決亦引用此論述，認同Ｕ=Ｕ的科學實證，當感染者與他人發生不安全性行為時，不具傳染力病毒量就不會入罪，這是除罪化的一大進展。
最後羅一鈞指出，愛滋已存在世上近40年，雖然現在已經有很好的藥物及預防措施，但人們還是存有恐懼，揮之不去的陰影，也讓感染者活在痛苦之中，很多枷鎖是政府過去造成的，因此政府責無旁貸，需要自己先出來拆除，未來讓感染者的生活恢復正常，並告知社會大眾「這個傳染病沒有想像中恐怖」，語未羅一鈞也強調，愛滋防治與平權，是他畢生志願，將來仍會繼續努力。（編輯：陳苾暐）