館長進軍便當事業動機曝光 「不壓榨員工」照勞基法經營
「館長」陳之漢說話犀利，今（29）日與郭彥均出席聯名品牌一日店長活動，他宣布將投資第三個品牌，就是便當事業，強調一切都會依照勞基法，不會壓榨員工。
館長分享投資動機，「這次疫情做娛樂、健身房事業，但我接下來的投資比較想分散，所以就開始考慮到每個人每天都需要的東西，我覺得一般大眾愛吃的便當，是不錯的點子。」透露會另外開店面，預計今年辦試吃、明年才會將一切處理好，「之後還會開放粉絲來吃，價位不會太便宜，一分錢一分貨，冷凍、溫體肉品價差大。」也強調會按照勞基法，絕對不會壓榨員工，「便當好吃、服務做好、員工也做的開心，這樣才能長久。」
郭彥均坦言一見到館長就覺得對方有距離感，「他很像阿拉丁神燈裡跑出來的人，很有距離，相處之後就發現其實他很善良，內心很單純，很開心可以跟他一起合作。」笑說不可能練得跟館長一樣壯，而館長透露會找郭彥均合作，是考量到效益部分。
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