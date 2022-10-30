梨泰院恐怖推擠！女被踩暈醒來「全是哭聲」 男友仍昏迷
首爾梨泰院昨（29）日舉辦大型萬聖節活動，現場爆發嚴重推擠意外，據當地消防部門公布的最新消息，截至30日凌晨4點，事故已造成146人死亡、150人受傷，受害者以年輕女性居多。其中一名女子就於當時被踩暈，醒來後發現同行男友仍處昏迷狀態，周圍情況混亂，令人心驚。
據韓媒報導，該起事故已知總共149人死亡、19人重傷、57人輕傷，其中包含2名外國人死亡，15名外國人受傷，現場消防官員表示，梨泰院當晚湧入約十萬人到場慶祝，而意外發生在梨泰院路某間酒店旁的小巷，有45人當場死亡，另外101人被轉移到各醫院後確認死亡。
網路上出現多支現場畫面的影音，能看見當時萬頭攢動，每個人緊貼彼此、難以行動，不少人在推擠中露出痛苦的表情，踩踏事件發生後，受傷的民眾被搬至馬路上等待救援，現場也有不少人出面為昏迷者實施CPR。其中一名女子闡述當時情形，她在推擠過程中不幸被踩暈，甦醒後周圍全是哀號聲，且同行的男友還處於昏迷狀態，後被送醫治療尚未脫險。
總統尹錫悅對此下達緊急命令，說明以行政安全部長李祥敏為首的所有相關部門和機構，盡一切可能為受害者提供急救和治療，同時還向國家警察廳和全國地方政府呼籲，希望能確保全國舉辦的萬聖節活動有秩序地進行，以便及時做安全檢查和安全措施的處置。（編輯：李惠婷）