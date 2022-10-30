世越號以來最慘！梨泰院推擠釀149死 拜登、蘇納克致哀
首爾梨泰院29日舉行大型萬聖節慶祝派對，現場高達10萬人共襄盛舉，沒想到竟爆發嚴重推擠意外，慘釀成149死、19人重傷、57人輕傷，據紐約時報報導，此為韓國自2014年世越號渡輪沉沒、造成300餘人死亡以來，傷亡最慘重的災難事件，韓國總統尹錫悅已在當日深夜發布緊急命令，要求所屬部分全力展開搜救，消息震驚全球，美國總統拜登、英國新任首相蘇納克等人都對向韓國表達慰問。
根據路透社報導，韓國在繼新冠疫情、國內解封之後，舉辦的第一場萬聖節派對，有將近10萬多人到場狂歡，但當晚約10時22分左右，梨泰院路某間酒店旁的一條小巷，有大批群眾發生推擠，有多人被踐踏擠壓，當場有45人因此死亡，另有101人被轉移到各醫院後確認死亡，韓聯社最新消息指出，截至目前，已知總共149人死亡、19人重傷、57人輕傷，其中包含2名外國人死亡，15名外國人受傷。死傷以20歲代年輕女性居多。
事發之後，韓國總統尹錫悅發布緊急命令，要求衛生部迅速部署救災醫療部隊，同時要求首爾市警察廳成立調查總部，針對梨泰院及周邊地區的企業是否落實安全措施等事故具體情況進行調查，也向國家警察廳和全國地方政府呼籲，盼能確保各地萬聖節活動有秩序地進行；目前在歐洲出差的首爾市長吳世勳，也停止了在荷蘭的行程，準備回到了韓國坐鎮。
推擠事故釀上百死傷，震驚國際，美國總統拜登表示「這是一場悲劇，吉兒和我向遇難者家屬表示最深切的哀悼，祝傷者早日康復，在這個悲痛的時刻，美國與韓國站在一起」，英國首相蘇納克也推文指出「今晚接獲來自首爾的可怕消息。在這痛苦的時刻，我們與韓國人民同在」；美國國務卿布林肯則說「得知今天在首爾發生的致命踩踏事件，我們深感悲痛。向遇難者和傷者的家人和朋友，以及韓國國民致以最深切的哀悼。美國準備隨時向韓國提供所需的任何支持」。
法國總統馬克宏則用韓語發文表示「對於在梨泰院發生的悲劇，向首爾市民和韓國國民表示哀悼。法國與你們同在。」；加拿大總理特魯多表示「在首爾發生致命踩踏事件後，我代表加拿大民眾向韓國國民致以最深切的哀悼，希望傷者能夠快速完全康復。」（編輯：林莞茜）