俄烏戰爭吃鱉！國防院：俄軍炮箭有一半啞彈

▲俄軍的火炮、多管火箭可靠性差北約一大截。(圖／俄羅斯國防部)
▲俄軍的火炮、多管火箭可靠性差北約一大截。(圖／俄羅斯國防部)

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-30 11:00:00

俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭，原本俄軍以為能迅速逼迫烏克蘭投降，但俄烏戰爭至今超過八個月仍未落幕。國防智庫國防安全研究院分析指出，俄軍在火炮、多管火箭與飛彈擁有數量絕對優勢，但卻沿用二次大戰以來發展的遲鈍、集中戰術，被烏軍創新、靈活戰術打得毫無招架之力，而且俄軍的火炮、多管火箭可靠性差一大截，約有一半變成啞彈，比例高出北約國家四成。

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國防院即時評析，由中共政軍與作戰概念研究所研究員兼所長歐錫富所寫「烏俄戰爭美俄炮箭彈大火拚」文章指出，與北約國家比較，俄軍的火炮、多管火箭可靠性都差上一截，約有一半變成啞彈。這些啞彈外型良好，大多數是引信故障未引爆，北約國家啞彈比例只有一成。同時在北約國家提供反砲擊雷達技術下，配合擁有優秀軟體工程師，烏軍很快發展自創的反砲擊戰力。在俄軍佔領區，許多民眾仍然持有烏克蘭手機，透過秘密聯絡管道，通報俄軍、指揮所、補給站等GPS位置，擁有豐富敵情，也是烏軍的另一優勢。

文章指出，烏軍經驗發現，像美國拖式M777或法國輪型凱撒（Caesar）155mm榴炮，最適合支援第一線部隊與進行反砲擊作戰，遠程目標則交給海馬斯火箭。M777或凱撒射程40公里，能夠很快架設射擊陣地，發射幾枚炮彈後迅速撤離。俄軍火炮仍以一個連6門炮，一個營3個連方式集中部署，執行反砲擊總是慢半拍。這種卡車火炮成本低，機動快，維修容易。履帶火炮需要更多維修、履帶更換以及油料消耗。從阿富汗戰爭顯示，像凱撒或海馬斯駕駛座，只要輕裝甲足以保護人員安全即可。

文章進一步分析指出，俄軍炮箭啞彈多，飛彈準確性也是問題。俄羅斯前副總理布里索夫（Yuri Borisov）曾經誇口，俄國Kh-101、K-300P、Kh-35、口徑（kalibr）、伊斯坎德爾（Iskander）、匕首（kinzhal）等飛彈，圓周可能誤差（Circular Error Probable, CEP）幾乎是零或幾公尺。事實上，口徑艦射反艦巡弋飛彈CEP為30公尺，Kh-101空射巡弋飛彈CEP更達50公尺。美國陸軍參謀長麥克康維爾（James McConville）表示，俄國高音速飛彈不是遊戲改變者，因為沒有看到它擊中目標；美國北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）指出，俄國高音速飛彈面臨準確性的挑戰。

根據國防部8月底送交立院112年度預算書，披露陸軍編列325億餘元預算，向美國採購29套M142「海馬斯」多管火箭。國防院報告指出，烏俄戰爭顯示，輪型載具、精準彈藥獨領風騷，輕快、機動大勝笨重、遲鈍。未來國軍裝備海馬斯射程更遠，威力更強。輪型火炮可考慮引進東歐國家北約規格類似產品，成本與友誼同時兼顧。

▲M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／洛克希德馬丁官網）
▲M142海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／洛克希德馬丁官網）

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