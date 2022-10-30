俄烏戰爭吃鱉！國防院：俄軍炮箭有一半啞彈

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文章指出，烏軍經驗發現，像美國拖式M777或法國輪型凱撒（Caesar）155mm榴炮，最適合支援第一線部隊與進行反砲擊作戰，遠程目標則交給海馬斯火箭。M777或凱撒射程40公里，能夠很快架設射擊陣地，發射幾枚炮彈後迅速撤離。俄軍火炮仍以一個連6門炮，一個營3個連方式集中部署，執行反砲擊總是慢半拍。這種卡車火炮成本低，機動快，維修容易。履帶火炮需要更多維修、履帶更換以及油料消耗。從阿富汗戰爭顯示，像凱撒或海馬斯駕駛座，只要輕裝甲足以保護人員安全即可。
文章進一步分析指出，俄軍炮箭啞彈多，飛彈準確性也是問題。俄羅斯前副總理布里索夫（Yuri Borisov）曾經誇口，俄國Kh-101、K-300P、Kh-35、口徑（kalibr）、伊斯坎德爾（Iskander）、匕首（kinzhal）等飛彈，圓周可能誤差（Circular Error Probable, CEP）幾乎是零或幾公尺。事實上，口徑艦射反艦巡弋飛彈CEP為30公尺，Kh-101空射巡弋飛彈CEP更達50公尺。美國陸軍參謀長麥克康維爾（James McConville）表示，俄國高音速飛彈不是遊戲改變者，因為沒有看到它擊中目標；美國北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）指出，俄國高音速飛彈面臨準確性的挑戰。
根據國防部8月底送交立院112年度預算書，披露陸軍編列325億餘元預算，向美國採購29套M142「海馬斯」多管火箭。國防院報告指出，烏俄戰爭顯示，輪型載具、精準彈藥獨領風騷，輕快、機動大勝笨重、遲鈍。未來國軍裝備海馬斯射程更遠，威力更強。輪型火炮可考慮引進東歐國家北約規格類似產品，成本與友誼同時兼顧。