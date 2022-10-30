萬聖節噩夢！梨泰院踩踏146死 街頭「人間煉獄畫面」曝
首爾梨泰院（29）日舉辦大型萬聖節活動，結果現場爆發嚴重推擠意外，根據當地消防部門最新消息，截至30日凌晨4點，事故已造成146人死亡、150人受傷。而目前人在韓國的韓籍藝人宋讚養在事發時，也曝光現場實況，當時許多人昏迷在地被急救，現場一片混亂，宛如人間煉獄。
宋讚養在29日晚間聽聞梨泰院發生踩踏事件後，便在臉書發文提醒粉絲朋友，透露如果本人或有親友在韓國要小心，不要再前往梨泰院附近，「因為附近因為踩踏事件整個都癱瘓了！」並且發出現場的影片。
只見影片當中，地上躺滿許多昏迷傷患，警消及現場民眾忙著急救，有人替躺在地上昏迷的民眾進行CPR，有些員警則是在一旁疏散人潮，整個現場相當混亂。而事件曝光之後，短短時間，死傷人數迅速飆高，現場的事故影片在推特、YouTube上快速瘋傳，震撼全球。
而原本一度誤傳為是民眾吃了毒糖果所致，宋讚養也表示「毒糖果類的消息完全只是謠言，是因為巷子太小所以人擠人，可見這次人擠人的程度真的足夠壓死踩死一堆人，有10萬人全都擠在離泰院的小巷子裡面，只能說是大悲劇」他也曝光梨泰院街頭當時已排放蓋著藍布的遺體，讓許多網友看了紛紛嚇壞。（編輯：張嘉哲）