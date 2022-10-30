梨泰院踩踏149死！網友找到「事故地點」懂了：根本悲劇
首爾梨泰院（29）日舉辦大型萬聖節活動，結果現場爆發嚴重推擠意外，目前總共已造成149人死亡、76人受到輕重傷，甚至外傳多達270位民眾失蹤。而隨著事件發酵之後，許多事故影片也被上傳到各大社群平台。而也有網友尋找梨泰院踩踏事故地點，好奇為何會這樣，結果找出後發現「地形問題」也佔了相當大的主因。
梨泰院傳出踩踏事故之後，在「Dcard」社群上引起不少網友熱烈討論，有網友找出事故現場Google地圖的景觀，發現該路段巷子不僅相當狹小，且還是屬於「下坡路段」，因此在前面的人跌倒之後，才會如同骨牌效應般層層堆疊，導致最下面的人完全被壓住無法呼吸、窒息死亡。
南韓網紅宋讚養也同樣找出事發地點透露「簡單總結這次發生的事故，其實大活動人擠人多少都是正常的，至於萬聖節活動本來就是外國人最多的，且梨泰院開得最大， 警察其實幾天前就有事先防備, 只是沒想到會有10萬人，這是當時事發的街景照片，去過韓國的人就知道韓國有很多斜坡，在梨泰院也是，就是因為這下坡路的關係大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇！」
不少網友看完之後紛紛表示「.....難怪救援更加困難，人多繼續推擠+瘋狂跌倒堆疊，下面的人根本直接被壓死」、「真的太震撼了，耶誕城我不去了」、「從此再也不去什麼人多的活動」、「下坡路段真的完全逃不走，前面跌倒全部人都跟著完蛋了」、「平地就已經很嚴重了，下坡路段根本大悲劇.....人完全沒辦法平移，難怪警消拉不出人」。（編輯：張嘉哲）