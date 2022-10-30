梨泰院報你知！首爾夜生活集散地　《梨泰院Class》爆紅

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梨泰院是首爾市龍山區的一處商圈，也因聚集了不同國家的大使館，加上靠近駐韓美軍龍山基地，因此從1950年代開始，逐漸發展為外國遊客聚集的觀光特區，也是著名的夜生活集散地，有不少知名的啤酒吧、同志酒吧、舞廳。還有許多高級的異國料理，像是中華料理、印度咖哩、土耳其沙威瑪等。
至於為何該區被稱為「梨泰院」？根據《維基百科》記載有兩種說法，第一是來源於一家名為「梨泰院」的驛院，因朝鮮孝宗時代此地多梨樹，故取此名。另一種說法是是萬曆朝鮮之役時，此地為日軍駐紮地，日本軍人與當地人生下混血兒，故此地稱為「異胎院」，後來為了避諱不雅稱呼而改為「黎泰院」。
Q2：梨泰院哪裡好玩？
梨泰院因充滿著異國文化，這裡的店家鎖定鎖定相對收入高、消費力強的歐美人士，因此除了集結了許多首爾精品飯店，還有西方人最愛的豪華首飾、珠寶店，都能在這一次逛齊。如果消費能力沒這麼強，這裡也有許多道地小商家、流動小攤販等，販售各式各樣韓國紀念品，還有好吃好拍的度假風酒吧。
Q3：《梨泰院Class》爆紅
最廣為台灣民眾熟知的應是爆紅韓劇《梨泰院Class》，由男神朴敘俊主演漫畫改編影集，講述講述父親在一場意外中去世，在不合理的世界中，兒子朴世路在首爾梨泰院開設小酒館，並向害死他爸爸的人報復的故事。
因應韓劇帶響知名度，知名旅遊論壇《Trip.com》就曾整理出10大必去取景地，像是「Honey Night」甜夜酒館、烤肉店原型Undukjib酒館、綠莎坪路橋、青年旅館G旅館等，都是背包客、跟團等好去處。