陳昊森 《罪後》自虐絕交好友 安心亞自然醜不敢照鏡子
曾入圍第 57 屆金馬獎最佳新演員獎的陳昊森，繼《刻在你心底的名字》 後，和張孝全、安心亞主演剛上映的犯罪電影 《罪後真相》；片中陳昊森飾演殺人犯，安心亞也擺脫「宅男女神」稱號和甜美火辣的外表，以近乎素顏的姿態演出憔悴的殺人犯姐姐，對於自己「自然醜」的造型，安心亞表示第一次嘗試不顧形象演出，在拍攝期間很少照鏡子，因為連自己都看不慣自己。
《罪後真相》兩位主角陳昊森、安心亞接受《電癮好選喆》頻道主持人簡立喆專訪時，分享兩人進入角色的方式，安心亞表示會先進入「催眠儀式」 想像自己就是這位心酸姐姐，讓狀態能更貼近角色；而陳昊森則會把自己隱藏起來，用角色的態度面對生活，近乎自虐式將自己孤獨化，入戲程度連家人都覺得陳昊森拍戲期間變了一個人「陰沉到難以親近」。
不過飾演陳昊森姐姐的安心亞倒是大誇陳昊森又帥又真誠，「他（陳昊森）第一次見面叫我姐姐的親切感，讓我真的覺得他就是我弟」；聽到陳昊森身邊朋友認為《刻在你心底的名字》太紅，下一步電影一定會跌倒，還唱衰說「第二部片票房不會好」，安心亞替弟弟抱不平的怒喊「誰啊？」，陳昊森秒回「都絕交了」，並開玩笑說「都被張正義（劇中角色）殺了」，但也隨即補充「開玩笑的啦！其實很感謝朋友們給我壓力，我才會更進步」。
《罪後真相》電影主題曲《揭不開的 痛》也是由由陳昊森主唱。電影已於10月28日全台上映。
●作者：簡立喆／前新聞主播、影評人、《好選喆+ 電癮好選喆》頻道主持人
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