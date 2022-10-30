蔡阿嘎突飆粗口！嗆酸民沒靠小孩 網嚇：以為是黃豪平
人氣超高的YouTuber蔡阿嘎，不只自製影片點閱率高，甚至幫小孩蔡桃貴成立個人YouTube頻道，訂閱人數高達102萬，有網友酸他是「曬娃達人」、「曬娃狂魔」，靠小孩拉抬流量，他昨（29）日一吐怨氣，以主題影片「挑戰國小#2：少棒隊」獲得運動健身獎，在台上忍不住比中指回嗆網友，「那些說我曬小孩的，FXXK You！」讓全場爆出如雷掌聲。
蔡阿嘎笑說以為要槓龜了，沒想到還是拿下一個獎，除了向10幾年來一直支持自己的觀眾朋友致謝，也不忘跟坐在台下的老婆「二伯」比手指愛心示愛，隨後話鋒一轉，確認獲得的是運動健身獎，並對鏡頭比出中指，笑著對酸民說：「那些說我曬小孩的，FXXK You！」
有趣的是，他昨晚穿著一身點綴五彩斑斕圓點的雙色西裝上台，和黃豪平服裝造型風格頗為相似，在眾人戴著口罩的場合下，屢屢被網紅們誤認為黃豪平，他上台致詞時拿下口罩，自嘲是「北投黃豪平」，引起哄堂大笑，連坐在台下的黃豪平，事後也在蔡阿嘎的臉書留言「我今天覺得真的很毛，大家都說像」，讓網友們紛紛附和兩人長得太像了，還有人認為更像諧星阿KEN。
※【NOWnews 今日新聞
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