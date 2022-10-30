一展大團結氣勢！國民黨北北基桃4候選人同台合體

▲蔣萬安今與侯友宜、張善政與謝國樑3人同台合體，一同展現藍營大團結氣勢，主辦單位稱到場人數達到1.2萬人。（圖／記者嚴俊強攝，2022.10.30）
▲蔣萬安今與侯友宜、張善政與謝國樑3人同台合體，一同展現藍營大團結氣勢，主辦單位稱到場人數達到1.2萬人。（圖／記者嚴俊強攝，2022.10.30）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-30 12:06:512022-10-30 12:30:53

2022九合一大選剩下27天就要投票，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（30）日上午選在北市金華國中舉辦「台北隊集合」市民基地啟用大會，除國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌等人到場出席外，新北市長侯友宜、國民黨桃園市長候選人張善政與國民黨基隆市長候選人謝國樑等3人也驚喜赴現場合體同台，一展藍營大團結氣勢，主辦單位也指稱到場民眾飆破1.2萬人。

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蔣萬安致詞火力全開砲轟，他在立法院一再質詢，就是希望民進黨懸崖勒馬、迷途知返，別忘了炒股護航高端，忽略人民知的權利，別將疫苗採購疫苗合約塗黑，民進黨從來不會悔改，剩下的就是用民意力量教訓民進黨。

謝國樑指出，民進黨實在不像話，他的對手民進黨基隆市長候選人蔡適應團隊已賄選被抓到，蔡適應無所不用其極大量抹黑、造謠，說他很多問題都荒謬至極，面對這種不公不義的環境，需要民意力量與大家的支持。

蔣萬安也點名說，民進黨台北市長候選人陳時中說萬華是破口，還讓台灣買不到國際疫苗、阻擋慈濟，並拍板3+11讓許多國人染疫身亡，每一件事情都是陳時中，今天他甚至想染指台北，讓黑箱勢力壟罩台北上空，必須全力對抗陳時中，絕對不允許惡勢力踏進台北一步。

張善政則直言，這次選舉看到民進黨選舉下限、無恥，他直言侯友宜的「有」、張善政的「善」，及謝國樑的「良」就是「有善良」，並代表著11月26日一定要唱起北台灣無限力量。

張善政說，基隆港、台北港、機場與首都加起來，就是台灣發展的未來，人口將近1000萬，在國際上是發展巨型城市基礎，雖是4個行政區但他跟蔣萬安、侯友宜與謝國樑，會同心協力把北台灣打造成國際一流大城市，「行政區域劃分只是地理界線，但我們四人的心沒有界線。」

最後，壓軸的侯友宜表示，他拚連任其他3人拚第一任，但別忘了不管連任或新任，4人剛好建構大台北中心就是北北基桃，他常說基隆好、桃園好、台北好、新北好千萬人共好，這就是大台北最有力量的共好。

話鋒一轉，侯友宜說，昨晚韓國梨泰院萬聖節釀重大傷亡，看到這個新聞心情非常難過，所有活動安全最重要，沒有安全沒有一切，回想這幾年他在第一線打仗，帶著弟兄衝鋒陷陣，不管幾人小隊、短槍對長槍或沒防彈衣，都要求大家團隊向心力夠，就能全身而退，一路走來對安全很重視，這幾年他當市長對防災、防疫有很多感觸。

侯友宜強調，他跟蔣萬安、謝國樑與張善政溝通方式能面對重大災難，4人連電話都不用打，有一個快速反應機制，透過簡單視訊、LINE群組與任何方式，就能隨時互相支援。

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