周江杰贈蔡蕥鍹拳擊手套 祝她「拳」力出擊勝選

周江杰表示，過去4年擔任竹北市民代表的蔡蕥鍹，在親子、教育這一塊有相當大的耕耘和努力，所以在場有許多鄉親來支持她能夠擴大服務、更上層樓，能夠為新竹縣繼續努力打拚。
周江杰也強調，蔡蕥鍹在過去市民代表任內，為我們竹北市民能夠爭取更多我們孩子教育環境的相關資源，今年她決定挑戰縣議員，挑戰服務的範圍更大、能量更大、爭取更多孩子教育環境的相關資源，來讓竹北的孩子更幸福。
周江杰也以「母雞帶小雞」的角色說，民進黨在竹北市推出的這三席議員候選人，每席都很優秀，希望在場的民眾支持蔡蕥鍹和他們，對國民黨做到監督監督再監督的角色，否則國民黨在新竹縣統統都是一個宰治的狀況。
周江杰舉例說，這個禮拜縣議會在審預算，在野黨沒有講話的權利，只要不是國民黨，在審預算過程中發言都會被截斷，所以拜託大家，政黨競爭是要彼此競爭，最後得利的是所有的鄉親百姓，彼此競爭，才有進步，一黨獨大的壟斷，沒有說話的空間，沒有監督的權利，對人民都不是一個好的事情。
周江杰也為自己拉票說，這次縣長選舉有五位候選人登記參選，抽到3號的他剛好站在中間C位，看起來最突出也最年輕，剩下20幾天，他會繼續努力，希望縣長選舉支持第3號的周江杰和蔡蕥鍹一起努力，讓他們來共同造福新竹縣。
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