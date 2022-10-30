國民黨內部2022大選評估 朱立倫：北北基桃穩定領先
2022九合一大選11月26日舉行，國民黨主席朱立倫今（30）日受訪談各地選情，他透露，國民黨內部民調顯示，北北基桃民調穩定領先，有超過兩位數領先，唯基隆市在5%左右，另南部選情的確還有落差，但仍會持續努力。
選舉僅剩27天登場，北北基桃則被視為膠著戰區。朱立倫今出席國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總部「市民基地」啟動造勢，他會前受訪時表示，根據國民黨內部民調，北北基桃是穩定領先，但絕對不敢掉以輕心，因為民進黨一定會出很多奧步，用各種抹黑、造謠惡意攻擊，一定會小心謹慎。
朱立倫進一步指出，11月12日由新北市長侯友宜帶領6都候選人團結一起，黃金周時也會讓北北基桃再度合體，都是國民黨共同努力目標。至於具體領先多少？朱立倫透露，新北市、台北市、桃園市都是穩定領先，都有超過兩位數，基隆市則大概在5%左右，仍需要加油。
至於南部選情部分，朱立倫直言，嘉義縣、高雄市、台南市與屏東縣是國民黨辛苦選區，但在國民黨高雄市長候選人柯志恩帶領下，不但有戰力也充分發揮團結精神，絕對不鬆懈、持續努力，也拜託市民多給嘉南高屏候選人多一點掌聲與鼓勵。
媒體追問，南部民調幅度落差多少？朱立倫坦言，南部的確還有一些落差，但是絕對會全力以赴，「今天南方已經把號角響起，就是我們全力的動員。」