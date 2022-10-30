梨泰院「自拍視角」曝！連環慘叫32秒 她被擠到快沒呼吸
首爾梨泰院29日晚間發生嚴重的踩踏意外，截至目前南韓官方統治，已經有151人死亡，82人受到輕重傷，消息震撼全球。而事件發生過後，不少當時事發的影片陸續在網路上瘋傳，除了有側拍、俯瞰的角度之外，推特也出現自拍的擠壓畫面，全部人被擠到瘋狂尖叫，看起來相當痛苦。
梨泰院事件消息曝光之後，開始陸續有許多現場的影片被上傳，有正面視角影片，許多人都被擠到貼在牆壁上，或者是呈現跌倒以及臥躺的姿勢；另外也有警消人員想要將被卡死在人群當中的女孩救出，但因為人群重量太重救援失敗的畫面，看了令人怵目驚心。
除此之外，推特也有一段32秒的影片，男子勉強掙扎著旋轉自拍棒角度，真實紀錄災難現場，只見影片中，他身邊的人全部都跟他黏在一起，完全沒有一點移動的空間，其中旁邊身材較為嬌小的女生，一開始被擠到瘋狂尖叫，到影片最後已經幾乎快沒呼吸空間，臉色開始不對勁，整段影片都是民眾的尖叫聲，宛如人間煉獄。
而該起事件，據《首爾新聞》報導，梨泰院推擠事件由於發生在斜坡上、寬度僅4公尺的狹窄巷弄，當時人群承受重量至少5000公斤，身材較矮、較嬌小的人更加脆弱危險，導致女性死者人數幾乎是男性的兩倍。（編輯：張嘉哲）