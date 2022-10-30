楊皓如直指詹惟中「負能量強」 讓他進家門後慘遇小人
節目《小明星大跟班》明（31）日晚10點播出「負能量好友拜託你離我遠一點」，節目一開始，主持人Sandy吳姍儒就點名吳宗憲負能量最強：「我公布要結婚，他第一句話跟我說『女兒，家裡永遠會有飯碗留著等妳回來』。」但小鐘一聽立馬反駁，更說吳宗憲是演藝圈的正能量代表：「演藝圈很多負能量的人找上憲哥，憲哥沒有拒絕人家，還跟人家開導，這點很棒。」而吳宗憲也藉節目吐苦水：「我本身就是一個負能量的受害者，全世界最負能量的大概就是我媽，因為我媽媽他們是228的受難家屬，但千萬不要充滿敵意，唯有愛跟和平可以拯救世界。」
陳大天則被小鐘控訴有偶像包袱：「他那時候發片壓力大，造就他的負能量，我主持校園活動，他說『不要叫我小蝦，我叫陳大天，是發片歌手不是諧星』，但我的認知是你多讓大家開心，人家經由喜歡你這個人再去聽你的歌，很多歌手都是這樣開始的。」陳大天則有些愧疚：「以前的格局太小，覺得當歌手就要有當歌手的樣子，有一陣子我還被憲哥糾正，每次上節目宣傳，他都說『小燕姐為什麼不把錢捐給孤兒院』。」此話一出，吳宗憲立馬喊「歹勢（台語）」，陳大天也感性表示：「那時候當歌手包袱太重，沒有把這些笑話聽懂，其實這樣子正常的像諧星一樣，反而更多觀眾喜歡。」
楊皓如則認為詹惟中因為負能量太強，導致講的壞事都會成真：「我有一個起家厝滿旺的，我住進去之後事業蒸蒸日上，本來生一個兒子，搬進去之後來了一個女兒，湊了一個『好』字，那個家對我來講很完美，所以我想說有節目要來拍，我很樂意跟大家分享，結果前一天跟我講說是詹老師要來，一進我家就被他講得一無是處，後來老師走了之後，我就真的覺得那陣子工作不順、小人好多。」吳宗憲則替詹惟中說話：「良藥苦口，忠言逆耳，如果他永遠當一隻喜鵲報喜不報憂，那有什麼意義？」