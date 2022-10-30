陳艾琳婚禮「深V馬甲」辣翻！《大學生》班底幾乎全來了
藝人陳艾琳2019年5月和同為《大學生了沒》班底的Alex（顏庭笙）結婚，接著曝光懷孕喜訊，如今孩子已3歲大，婚禮也在昨（29）日正式補辦。從陳艾琳的IG限時動態可以看到，許多演藝圈好友紛紛到場祝福，她也換上2套禮服，辣秀好身材。
陳艾琳和老公顏庭笙昨（29）日舉辦露天婚禮，只見她將頭髮簡單梳起，身穿一襲白色蓬裙婚紗，胸前深V馬甲完美展現她的好身材，火辣程度爆表；送客時，她則換上白色深V開高衩禮服，秀出超長美腿，S曲線一覽無遺，臉上洋溢幸福笑容。
當年《大學生了沒》的班底Nina、小新、阿怪、蘿莉塔、茵茵、凱薩琳、李唯楓等，也紛紛到場祝福，凱薩琳還在IG感性表示「《大學生了沒》真的是永遠的大家庭，沒有好好待過是不會懂這種革命情感的」；而女星張景嵐則是擔任伴娘，只見她穿著墨綠落肩洋裝，使她白皙肌膚更加耀眼，她也在限時動態轉發「美美的伴娘們都哭哭了」，她則表示「快哭的時候，看到旁邊在哭，就笑出來了」。
另外，陳艾琳也在IG發出拍攝婚紗的影片，網友們看完她與老公的甜蜜互動，也紛紛留言祝福，「這就是充滿愛的眼神跟幸福感，好美好感人」、「這才是找到真愛」、「太唯美了，看到你們一家幸福，我打從心底的開心，好感人」、「恭喜琳琳，幸福的笑容說明了一切，太可愛了」。（編輯：郭佩蓉）