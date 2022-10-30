大數據分析　高虹安爭議多、支持聲量跌　

民眾黨新竹市長候選人高虹安先前論文爭議，資策會目前已經正式提告，同時宣告抄襲的論文不只一篇 ，網紅四叉貓也爆料高虹安競選總部與粉絲團上的聯絡地址疑似是大違建。臉書粉絲團「今天有數嗎」今（30）日所公布網路大數據分析結果顯示，高虹安不僅憤怒指數高，加上爭議越爆越多，支持的聲量來源也越來越少。
「今天有數嗎」於臉書PO文指出，高虹安仍是本周政治圈的熱門關鍵字之一，由於一度傳出高虹安若被判侵權，將被以下載次數計算求償金額，這幾日網友蜂擁下載高虹安的論文，截至昨日下載數已經突破125萬次。
此外選舉進入倒數最後一個月，透過 QSearch 系統統計，民進黨新竹市長候選人沈慧虹與高虹安2人近5天（24日至28日）的聲量，可看見高虹安除了憤怒指數是對手沈慧虹的2倍之高，透過聲量來源解析，也可看見沈慧虹有高達 72% 是來自同陣營的「讚聲」，而高虹安僅有不到3成聲量是來自友軍。
相較於之前高虹安惹出學歷歧視爭議，來自藍營與白營的聲量尚有 45%，但隨著高虹安爭議越來越多，到了上周藍營與白營的聲量合計只剩下38%，聲援高虹安的聲量越來越少。
高虹安陣營面對論文案始終採取強硬回應的態度，加上爆出競總疑似違建、助理被報導身價上億卻積欠員工薪資、保費，還涉嫌賄選等各類爭議，就大數據分析來看，對選戰氣勢也有一定影響。