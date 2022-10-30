台灣也曾發生！「餐廳大火+踩踏」逃不出 64死成最嚴重
南韓梨泰院29日晚間發生嚴重踩踏傷亡事件，截至目前為止，統計151人死亡、103人受到輕重傷，消息也引起台灣民眾關注，認為難以相信踩踏事件會造成如此大的傷亡。而事實上，過去台灣就真的也發生過踩踏意外，當時一間位於台中的「衛爾康餐廳大火」事故，導致64人死亡，是台灣有史以來單一建築物死亡人數最多的火災與踩踏事故。
據了解，1995年2月15日晚間7時，位於台中市西區台中港路二段（現為台灣大道）52、54、56號上的衛爾康西餐廳正值用餐時間，結果發生瓦斯外洩引發火災，當時是在餐廳吧檯處先起火，員工以滅火器搶救無效，又未能即時疏散顧客，結果錯過逃生時機，火警迅速爆燃及產生大量高熱濃煙、火焰，燒到樓梯的情況下，讓二樓的客人被斬斷逃生機會。
而另外關鍵則在於起火點位於主樓梯旁，加上餐廳一、二樓逃生通道，分別被磚牆及金屬浪板封死，員工及顧客無路可逃。後來搜救行動時，發現二樓窗口附近有許多死者，呈互疊倒在靠窗的位置，研判火警發生後，火勢迅速蔓延加上只有一個出口，現場客人蜂擁而至窗邊，但因為人太多，有些人不敢跳樓，造成人擠人的情況，而且在情況緊急下，大家相互推擠踐踏，而使傷亡加重。
當時一位張姓義消分隊長就判斷，在這一場浩劫中，由於出口只有一個，受害人逃命時先是自行踐踏成傷再遭火焚，且大樓採密閉式建築，加上違建嚴重使消防車難以靠近滅火，導致重大傷亡。而也因為該起事件，讓台灣開始注重公安設施的安全性。
而除了該次事件之外，過去台灣還有發生過踩踏事故包括1963年發生在當時還是桃園縣的「中壢中山堂踩踏事故」，造成14死、21傷；再來是1966年，發生在基隆市的「大世界戲院踩踏事故」，釀成7死、9傷。（編輯：張嘉哲）