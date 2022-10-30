孫生走鐘獎親賀瓏「本來要喇舌」 蕾菈曝他女友私下反應
台灣YouTuber年度盛事「走鐘獎」第4屆，昨（29）日圓滿落幕，其中脫口秀演員賀瓏在台上調侃近期網紅負面事件，而談到孫生感情疑雲時，孫生就突然衝上台，怎料在大家臆測他要模仿威爾史密斯揍人後，竟直接緊抓賀瓏強吻長達3秒鐘，瞬間成為典禮最高潮，而與孫生同為「反骨男孩」一員的蕾菈，稍早出席品牌活動時，表示根本不意外，也透露孫生女友Wendy私下的心情。
蕾菈與艾瑞絲今天化身快閃店長出席品牌開幕活動，被問到孫生暴走上台親賀瓏一事，艾瑞絲坦言當下有被嚇到，但認為對方相當有爆點，蕾菈則不意外，「我跟他（孫生）太熟了，他那個起手式很明顯就是要做表演，他生氣跟表演還是有些落差，就只有一點點啦！但我看得出來。」笑說原以為孫生只是要模仿威爾史密斯，但沒想過他會直接強吻賀瓏，更透露原本製作單位是要叫孫生「喇舌」，但最後被孫生拒絕。至於孫生女友Wendy的反應，蕾菈透露Wendy完全沒有生氣，反而覺得男友很酷又很好笑，艾瑞絲也說：「這沒有什麼好生氣的啦！」
蕾菈昨天第一次帶老公湯宇出席大型典禮，在受訪時，老公也在一旁默默守候，替她捕捉美麗時刻，粉紅泡泡滿天飛，還透露老公希望她明年也能站上走鐘獎舞台，所以誓言會好好幫她拍片，讓蕾菈一度感動到哽咽。蕾菈也預告會籌備關於生產的影片，「應該沒有人敢拍這種片，是具有教育意義的，不會是裸體或是『動作片』，大家可以期待一下。」