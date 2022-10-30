鄭運鵬喊別重演高雄惡夢 張善政反嗆：是我在選桃園市長
前高雄市長韓國瑜今（30）日與國民黨桃園市長候選人張善政合體，引來民進黨桃園市長候選人鄭運鵬酸，韓跟張兩人本來就是理念一致，他也呼籲「不能讓高雄的惡夢在桃園重演」。對此，張善政受訪時回嗆，是他在選桃園市長，鄭運鵬應對他一人就好，並強調現在桃園市民過很辛苦，他參選是要讓市民從惡夢中醒來，並進入甜美的夢中。
針對鄭運鵬砲轟韓國瑜與張善政政策理念一致、選舉方法也一致，更喊話不該讓桃園走回頭路，導致高雄惡夢重新在桃園發生等說法。張善政今受訪回擊，他跟韓國瑜理念一致，就是希望要讓台灣好，韓國瑜來也是希望桃園更好。張善政呼籲鄭運鵬，「是我在選桃園市長，請你就看我一人，別像別人一樣，看你選市長旁邊總跟著鄭文燦。」
張善政也痛批，鄭運鵬說讓人家想到高雄惡夢，現在桃園市民很辛苦，前陣子蘆竹美福大火燒21天，可能破了台灣紀錄，後來八德運動中心天花板垮下來，讓CNN報導到全世界，「這才是桃園的惡夢，我這次出來選市長，就是要讓桃園市民從惡夢中醒來，讓他們投票把惡夢給去掉，進入將來一個甜美的夢。」
至於總統蔡英文幫鄭運鵬站台，卻傳現場支持群眾稀稀落落。張善政直言，問題核心是民進黨根本已失去民心，還要找人來造勢會場，大會還未完成就零零星星走掉，這個現象一點都不奇怪，就是民進黨已失掉民心。