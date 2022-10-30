亞培世界馬拉松 吳宇穆首度參賽就奪冠

亞培世界馬拉松大滿貫(Abbott World Marathon Majors, AbbottWMM)萬達分齡冠軍資格賽台灣站–日月潭環湖馬拉松今完美落幕，睽違兩年再度開跑，參賽人數創新高，匯聚國內外六千多位馬拉松好手報名，更有兩成跑者是「回娘家」二度參賽。





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