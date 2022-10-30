亞培世界馬拉松 吳宇穆首度參賽就奪冠

亞培世界馬拉松大滿貫(Abbott World Marathon Majors, AbbottWMM)萬達分齡冠軍資格賽台灣站–日月潭環湖馬拉松今完美落幕，睽違兩年再度開跑，參賽人數創新高，匯聚國內外六千多位馬拉松好手報名，更有兩成跑者是「回娘家」二度參賽。
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42公里總排名女子組冠軍為42歲的蘇曉萍，馬拉松常勝軍的她這次跑出3小時36分46秒的好成績，她表示：「我每週至少跑60-70公里，一周有六天都會跑步。『享受跑步』就是我的致勝秘訣！」
首次參賽亞培世界大滿貫分齡賽，就拿到超半馬29公里總排名男子組冠軍的冠軍吳宇穆，跑出1小時50分36秒的成績，吳宇穆分享，「首次參賽就拿到冠軍非常榮幸，我也將以亞培六大馬的東京賽事為我的首次國際賽事的目標！」
29公里總排名女子組冠軍為林慧萍，跑出2小時19分04秒的成績，她開心地表示：「日月潭環湖賽道最後近3公里的高低坡是很大的挑戰，為此次賽事有週跑60公里準備，最後能拿到冠軍非常地開心。」
亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡世界排名賽(AbbottWMM Wanda Age Group World Rankings)，為40歲以上跑者建立之賽事系統，世界六大洲舉辦逾175場資格賽事。日月潭環湖馬拉松正是全台唯一分齡資格賽，跑者能以日月潭環湖馬拉松的成績登入世界排名積分，爭取跑進亞培世界馬拉松大滿貫萬達分齡世界冠軍賽。日月潭環湖馬拉松賽道曾被CNN選為世界十大最美自行車道，可說是台灣必跑特色賽事之一；繞湖一圈除能將日月潭美景與特色風光盡收眼底，日月潭環湖賽道為29公里的「超半馬」，涵蓋上下坡變化，對跑者的肌耐力與節奏調節更是一大挑戰。
曾參與亞培六大馬–東京馬拉松的中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管系 林圀宏醫師經歷疫情後重拾馬拉松訓練，為了此次的日月潭環湖馬拉松每周跑10公里訓練，此次也跑出3小時53分57秒的好成績，林醫師表示：「此次受邀參賽也讓我重拾往日的訓練菜單，希望可以早日達成百馬的目標。從10年前因緣際會下參與馬拉松活動，至今已經完成了35場馬拉松，一直很喜歡階段性的設定目標、規劃跑步訓練，並逐一實踐，跑出健康的過程。」
擁有7年馬拉松資歷的萬芳醫院腎臟科主任鄭仲益，今年參與29公里超半馬賽事也成功完賽！他分享：「『用腳踏遍全世界、為忙碌生活畫個美麗逗點』是我的馬拉松座右銘！我看過許多患者運動後身體狀況變好，因此也很鼓勵患者在可負荷的情況下多動。」希望透過這次的身體力行參與亞培跑團，能鼓舞更多人重視營養攝取、循序漸進養成運動習慣。