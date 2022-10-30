2022選舉首度同框張善政！韓國瑜妙喻兩人「一文一武」

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韓國瑜大讚張善政學有專精，台大土木系畢業取得美國康乃爾大學博士學位，在企業界也有卓越表現，更曾當過中華民國科技部長、行政院長，如今很多台灣人過得很辛苦，需具有國際觀、科技觀還有前衛思想的候選人。韓國瑜直言，打著燈籠都找不到像張善政般的優秀人才，他打趣說理工男腦袋裡每天都是科學、數學與程式，但卻紮紮實實。
韓國瑜提到，大家有時講張善政溫和、佛系，「錯！他們是理性掛帥，一切思維都是科學理性為基礎，規劃未來影響人民千秋萬代的幸福」。韓國瑜強調，張善政的夢想都是為了人民安居樂業，不像他們這種放牛班出來的，「你罵我一句、我就罵你一句，你踢我一腳、我就咬你一口」；韓還說越了解張善政就會越喜歡，反之越了解張的對手民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，則會越不喜歡。
韓國瑜更回憶談到，他當年在北農擔任總經理時，有一次外頭下大雨，當時身為行政院長的張善政來視察，他準備了燒餅、油條與豆漿接待，視察市場後2人就穿著雨鞋坐在沙發上，而張善政卻沒有因為是高官而擺官架子，他反而還比較緊張一直結巴「報報報...告院長」，並大讚張就是這麼的誠懇與善良。
張善政致詞也感性說，雖然當初選總統、副總統很累，但日子裡最快樂的時光，就是和韓國瑜聊天，之後也很期待下次何時能同台或私下碰面，因為與韓見面的時光，就是他的消遣時間。張善政提到，很多朋友問他，以前當過行政院長，為何現在願意屈就選桃園市長？但他並不同意屈就這兩個字，做官沒有分大小，只有在這個位置上能做什麼事。
張善政指出，11月26日把票投給他，選上了就證明，他做完院長來做市長是正確選擇，並沒有人規定，做過院長就不能做其他事，他當過院長也在花蓮當過農夫，事情並沒有高低貴賤之分，只有是否有存在的意義。