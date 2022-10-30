H級辣模「全裸泡澡」萬聖節扮吸血鬼！一起身雙峰全看光

▲辣模辛尤里萬聖節扮最兇吸血鬼，全裸泡澡擺出性感姿勢。（圖／翻攝自辛尤里IG）
▲辣模辛尤里萬聖節扮最兇吸血鬼，全裸泡澡擺出性感姿勢。（圖／翻攝自辛尤里IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-30 18:25:382022-10-30 18:28:52

辣模辛尤里擁有精緻五官、H級傲人上圍，加上火辣大膽風格，吸引眾多粉絲關注，IG更坐擁14萬人追蹤；而萬聖節將至，她也「全裸上鏡」扮演最兇吸血鬼，整個人泡在「血水（顏料效果）」浴缸內，擺出性感撩人表情，讓粉絲嗨翻直呼「好美呀」、「好喜歡」。

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辛尤里在IG貼出影片，只見她將頭髮自然放下，眼妝以粉紅色為主，唇色則是鮮紅色，扮演「最兇吸血鬼」，只見她全裸在浴缸內擺出各種性感撩人姿勢，還對著鏡頭吐舌頭，火辣程度爆表，更在文內直呼「感覺你的很好吸，我是說，血」。

▲「H級辣模」辛尤里全裸入鏡，萬聖節扮演「最兇吸血鬼」。（圖／翻攝自IG＠yui__xin___）
▲「H級辣模」辛尤里全裸入鏡，萬聖節扮演「最兇吸血鬼」。（圖／翻攝自IG＠yui__xin___）
接著，她也PO出全裸照，祝粉絲萬聖節快樂，「Happy Halloween」，只見她上半身在水面之上，H級側乳、魔鬼曲線一覽無遺，身上抹著紅色「血液（顏料效果）」，胸前則以白色花束遮點，引起粉絲無限遐想。

▲辛尤里萬聖節扮演「最兇吸血鬼」，對著鏡頭吐舌頭。（圖／翻攝自IG＠yui__xin___）
▲▼辛尤里萬聖節扮演「最兇吸血鬼」，對著鏡頭吐舌頭。（圖／翻攝自IG＠yui__xin___）
▲辛尤里
 
影片、照片一出，網友也紛紛留言，「哇噻」、「Trick or Treat! 不讓吸就搗蛋！」、「很有藝術」、「請把我吸到貧血吧」、「妝好美呀！」、「失血過多喔，來找我檢查」、「好喜歡這個」、「吸到最后只剩血」、「OMG」、「太正了」、「Happy Halloween」。（編輯：郭佩蓉）

▲辛尤里上半身在水面之上，H級側乳、魔鬼曲線一覽無遺。（圖／翻攝自辛尤里IG）
▲辛尤里上半身在水面之上，H級側乳、魔鬼曲線一覽無遺。（圖／翻攝自辛尤里IG）
▲辣模辛尤里身材火辣。（圖／翻攝自IG@yui__xin___）
▲辣模辛尤里身材火辣。（圖／翻攝自[email protected]__xin___）
▲辛尤里不吝展項好身材。（圖／翻攝自IG@yui__xin___）
▲辛尤里不吝展項好身材。（圖／翻攝自[email protected]__xin___）


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