陳其邁岡山造勢農漁民大集結　逾2萬農漁水利代表相挺

高雄市長陳其邁大岡山暨農漁水利後援會今（ 30 ）日在北高雄岡山區盛大登場，現場超過 2 萬名熱情的支持者湧入會場 ， 農、漁、水利後援會，加上大岡山地區多達 75 個後援會全到齊，陳其邁致詞時，現場雨勢轉強，但台下民眾仍撐起雨具全力相挺。陳其邁也承諾只要自己當市長的一天，就會繼續做農民最強的後盾。喊出「再給我 4 年，要讓岡山人口突破 10 萬」。

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▲高雄市長陳其邁大岡山暨農漁水利後援會今（30）日在北高雄岡山區盛大登場，現場超過2萬名熱情的支持者湧入會場。(圖／記者郭凱杰翻攝)

陳其邁今天在岡山舉辦造勢暨農漁水利後援會成立大會，除有立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲前來站台外，農會、漁會總會長也都出席力挺。陳其邁在「再拚四年、高雄起飛」晚會中對農、漁會後援會代表授旗。

▲陳其邁也承諾只要自己當市長的一天，就會繼續做農民最強的後盾。喊出「再給我4年，要讓岡山人口突破10萬」。(圖／記者郭凱杰翻攝)

陳吉仲指出，陳其邁擔任行政院副院長時，助推動農民職業災害保險等多項政策，上任高雄市長後，前鎮漁港迎來建設，也積極建設冷鏈物流，助農漁產品銷售，面對鳳梨、石斑禁止輸中，積極拓展海外市場，穩住產地價格，選擇好市長，讓農漁民都能獲得照顧，要「讓陳其邁得票破百萬」。

▲陳其邁在「再拚四年、高雄起飛」晚會中對農、漁會後援會代表授旗。(圖／記者郭凱杰翻攝)

游錫堃說，學醫的陳其邁，學生時代參加學運， 32 歲就擔任立委，在黨團是領導者，在行政院當到副院長，再回高雄擔任市長，在台灣政壇經歷這麼豐富的人不多，是高雄人的寶，過去自己擔任行政院長、提出南北均衡發展時，陳其邁也提出很多寶貴意見，他拜託一定要讓陳其邁高票當選，讓高雄起飛。

陳其邁也細數上任後，在全力防制疫情、成功守住非洲豬瘟的同時，也一直站在農、漁民的背後，他積極媒合各大通路、擴大高雄農漁產品能見度；扶植青年回到社區，為農漁村投入心血和創意；更是數次北上電視購物頻道叫賣農漁產品 ，之前大岡山龍眼蜜就透過中秋贈禮的方式，就在網路社群颳起一陣旋風；高雄精華地段的凹仔底有南台灣最大的假日農市，而鼓山魚市場在沉潛半世紀後，變身最美漁市場更是近期最炙熱的話題。

陳其邁在立委到行政院副院長任內，和高雄的立委共同推動「農民 4 大福利」包括農民健康保險擴大納保對象、農民職災保險、農業保險以及農民退休儲金。上任後更是每年投入 12 億配合中央推動四大福利，加碼補助減輕農漁民自負額，降低受災風險、穩定農漁民收入。