陳其邁岡山造勢農漁民大集結　逾2萬農漁水利代表相挺

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陳吉仲指出，陳其邁擔任行政院副院長時，助推動農民職業災害保險等多項政策，上任高雄市長後，前鎮漁港迎來建設，也積極建設冷鏈物流，助農漁產品銷售，面對鳳梨、石斑禁止輸中，積極拓展海外市場，穩住產地價格，選擇好市長，讓農漁民都能獲得照顧，要「讓陳其邁得票破百萬」。
游錫堃說，學醫的陳其邁，學生時代參加學運，32歲就擔任立委，在黨團是領導者，在行政院當到副院長，再回高雄擔任市長，在台灣政壇經歷這麼豐富的人不多，是高雄人的寶，過去自己擔任行政院長、提出南北均衡發展時，陳其邁也提出很多寶貴意見，他拜託一定要讓陳其邁高票當選，讓高雄起飛。
陳其邁也細數上任後，在全力防制疫情、成功守住非洲豬瘟的同時，也一直站在農、漁民的背後，他積極媒合各大通路、擴大高雄農漁產品能見度；扶植青年回到社區，為農漁村投入心血和創意；更是數次北上電視購物頻道叫賣農漁產品，之前大岡山龍眼蜜就透過中秋贈禮的方式，就在網路社群颳起一陣旋風；高雄精華地段的凹仔底有南台灣最大的假日農市，而鼓山魚市場在沉潛半世紀後，變身最美漁市場更是近期最炙熱的話題。
陳其邁在立委到行政院副院長任內，和高雄的立委共同推動「農民4大福利」包括農民健康保險擴大納保對象、農民職災保險、農業保險以及農民退休儲金。上任後更是每年投入12億配合中央推動四大福利，加碼補助減輕農漁民自負額，降低受災風險、穩定農漁民收入。
高雄區漁會理事長謝龍隱也和台下的民眾分享了一個小故事，提到疫情嚴峻時陳其邁親自在深夜打電話給他，和他探討第一線漁港防疫的議題和需求，「市長很認真、也很龜毛」「住在高雄真的很幸福」。