上千位民眾不畏風雨力挺連任　陳其邁前新苓後援會成軍

高雄市陳其邁「前金新興苓雅」後援會於今（ 30 ）晚成立，雖現場飄起陣陣風雨，但仍湧入超過二千名支持者與跨黨派里長到場支持力挺。陳其邁在進場時展現超高人氣，除細數過去在前金、新興、苓雅的成長歷史及感情外，更與趙天麟在台上呼籲支持者這區三席議員都要過關，也引用歌詞強調高雄不是出世就好命，而他是用命在打拚。

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▲高雄市陳其邁「前金新興苓雅」後援會於今（30）晚成立，雖現場飄起陣陣風雨，但仍湧入超過二千名支持者與跨黨派里長到場支持力挺。（圖／記者郭凱杰翻攝）

陳其邁競選團隊總幹事，立法委員趙天麟現場交付民眾四項任務，要 2020 所有支持蔡英文總統及趙天麟的選民繼續投給陳其邁，並且三席民進黨提名的議員都要全數當選，在選區劃下歷史； 18 歲公民權入憲同意案過關以及特別為跨海趕來支持陳其邁的澎湖縣長候選人陳光復縣長拉票，懇託在場民眾高雄陳其邁一票，澎湖陳光復一票，讓高雄、澎湖一起當選。

陳其邁也特別向在場民眾推薦澎湖縣長候選人陳光復，陳其邁表示，澎湖跟高雄是共同生活圈，澎湖的民眾如果醫療後送，都是送到高雄進行醫療服務，所以要民眾幫陳光復拉票，高雄、澎湖要一起當選，未來兩地要更密切的合作。

特別跨海返台助講的澎湖縣長候選人陳光復，也曾是該區所選出的立法委員，這次站台除了向旅高的澎湖鄉親為自己拉票外，也呼籲民眾讓陳其邁破百萬票，三席議員全數當選，民進黨市議會過半。

議員郭建盟表示，年底最重要的任務就是要衝高得票率，讓陳其邁高票當選，讓民進黨提名的三個議員都當選，議會過半，讓陳其邁市長好做事。

議員黃文益也指出，四年前受選民栽培順利當選，為陳其邁站在第一線力抗韓國瑜及韓粉，未來四年一定與陳其邁市長並肩作戰，全力支持陳其邁再拚四年，繼續向前衝。