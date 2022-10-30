Ionex 電池交換站 3.0 升級計畫啟動，優購專案持續開跑

▲ Ionex 電池交換站 3.0 升級計畫啟動，優購專案持續開跑
▲ Ionex 電池交換站 3.0 升級計畫啟動，優購專案持續開跑

2GameSome - 有車賞

2022-10-30 22:55:01

全球機車專業品牌光陽工業 KYMCO 舉辦電動車子品牌Ionex年度記者會「全面佈局」發表四大車系、六大車款，以最齊全的車型陣容與最深厚的造車底蘊，滿足不同用車族群需求，引起市場熱烈迴響，成為了今年台灣電動機車市場最熱話題！

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KYMCO 為感謝自Ionex推出迄今眾多消費者的熱烈支持與期望，並延續「全面佈局」的驚人氣勢，於10月26日新車媒體試乘會上宣佈「全面佈局、全面感謝」老朋友新車主的震撼優惠活動！廣邀前一代Ionex 2.0 New Many 110/125 EV與 Nice 100EV共約3,500名車主，獨享「舊車換新車」、「電池買斷」兩大換購升級震撼優惠方案！集團董事長柯勝峯表示：「讓每一位Ionex騎士都能享受最新一代Ionex換電服務所帶來的美好生活體驗，逐步汰換2.0、全面佈局3.0的Ionex電池交換系統升級計畫將於2023年底正式啟動」。柯勝峯董事長表示，Ionex光陽電動車是「人性出發的電車哲學」，所推動的每一步，都是站在消費者的角度來出發。

在今年底即將達成全台超過2,000座Ionex 3.0電池交換站，以及維持引以為傲的99%換電滿電率用戶最高滿意度下，柯勝峯董事長霸氣宣佈Ionex光陽電動車「2023年免費換電」優惠方案，延續現階段大力推廣綠能免費換電方案精神，讓消費者更安心擁抱綠能，共同迎接電動機車時代的來臨。

「全面佈局、全面感謝」最大價值，是對所有車主的真摯感謝與暖心服務

  • Ionex 2.0車主－兩大超優換購方案任選一：
  1. Ionex 2.0「舊車換新車」史上最高購車折抵優惠：
針對New Many 125 EV、New Many 110 EV、Nice 100 EV車主換購i-One系列、S系列可折抵20,000元，同時加上舊車回收金最高15,000元 (依照不同車型提供不同補助)，最高購車折抵可達35,000元！

  1. Ionex 2.0「電池買斷」空前優惠限時倒數：
針對既有車主提供電池買斷，今年底前限時優惠價只要3,000元/顆 (原價5,000元)，加贈專屬充電座 (市價5,710元)，為讓Ionex前代車主也有機會享受全新3.0系列優異好評車款，體驗美好換電服務，更加碼贈送購車折抵金15,000元共三大優惠。

  • Ionex 3.0 「免費換電」方案精神再延伸，宣告2023年「免費換電299/499」：官方公告2023「免費換電」全面優惠，單顆電池機種免費換電299元、雙顆電池機種免費換電499元！
「最深厚的造車底蘊」Ionex 3.0 全新車款試乘活動好評不斷！

Ionex光陽電動車舉辦為期兩天的新車試乘體驗，也收到媒體好評與盛讚！Ionex i-One Air被評為十分輕量、非常適合做為代步車或都會騎乘，更有超越同級輕型車款的極佳避震回彈感受；作為「最高續航力的白牌電動車」i-One Fly不僅擁有優秀續航力，強力的加速感也讓人印象深刻、全新暴龍系列 S6 Rex與S7 Rex騎乘體驗與油車動能十分相近，加速穩定沒有暴衝問題，優良的懸吊系統更是有效提升了騎乘感受；而性能全面升級旗艦機種S7R加速平順且迅速，受現場媒體一致好評！

從最齊全的機種選擇，到最具實用性與便利性的能源補充網絡，以及針對既有與新車主的全面照顧，Ionex期望以「全面佈局、全面感謝」新動向，徹底實踐KYMCO「最得我心」品牌精神，讓每一位消費者都能依照自身的需求，挑選到最適合的Ionex 3.0機種，更能在離家最近的社區轉角處，最快最便捷的方式找到電池交換站，換到滿電電池，甚至還可以享受光陽獨創的「尊榮換電」專人送電，完全照顧車主、滿足全方面需求，與消費者共同迎接電動車時代來臨。

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