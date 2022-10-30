▲ Ionex 電池交換站 3.0 升級計畫啟動，優購專案持續開跑

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在今年底即將達成全台超過2,000座Ionex 3.0電池交換站，以及維持引以為傲的99%換電滿電率用戶最高滿意度下，柯勝峯董事長霸氣宣佈Ionex光陽電動車「2023年免費換電」優惠方案，延續現階段大力推廣綠能免費換電方案精神，讓消費者更安心擁抱綠能，共同迎接電動機車時代的來臨。
「全面佈局、全面感謝」最大價值，是對所有車主的真摯感謝與暖心服務
- Ionex 2.0車主－兩大超優換購方案任選一：
- Ionex 2.0「舊車換新車」史上最高購車折抵優惠：
- Ionex 2.0「電池買斷」空前優惠限時倒數：
- Ionex 3.0 「免費換電」方案精神再延伸，宣告2023年「免費換電299/499」：官方公告2023「免費換電」全面優惠，單顆電池機種免費換電299元、雙顆電池機種免費換電499元！
Ionex光陽電動車舉辦為期兩天的新車試乘體驗，也收到媒體好評與盛讚！Ionex i-One Air被評為十分輕量、非常適合做為代步車或都會騎乘，更有超越同級輕型車款的極佳避震回彈感受；作為「最高續航力的白牌電動車」i-One Fly不僅擁有優秀續航力，強力的加速感也讓人印象深刻、全新暴龍系列 S6 Rex與S7 Rex騎乘體驗與油車動能十分相近，加速穩定沒有暴衝問題，優良的懸吊系統更是有效提升了騎乘感受；而性能全面升級旗艦機種S7R加速平順且迅速，受現場媒體一致好評！
從最齊全的機種選擇，到最具實用性與便利性的能源補充網絡，以及針對既有與新車主的全面照顧，Ionex期望以「全面佈局、全面感謝」新動向，徹底實踐KYMCO「最得我心」品牌精神，讓每一位消費者都能依照自身的需求，挑選到最適合的Ionex 3.0機種，更能在離家最近的社區轉角處，最快最便捷的方式找到電池交換站，換到滿電電池，甚至還可以享受光陽獨創的「尊榮換電」專人送電，完全照顧車主、滿足全方面需求，與消費者共同迎接電動車時代來臨。