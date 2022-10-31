陳致中競總成立　陳致中拜託支持者幫他顧好選票

高雄市前鎮小港區市議員陳致中，30 日成立「陳其邁、陳致中聯合競選總部」，陳致中也跪著讓父親、前總統陳水扁替自己披彩帶，儘管有總統級的加持，就怕當選呼聲分散了選票，重演四年前差一千票就落選的情形，陳致中呼籲支持者，一定要集中選票。市長陳其邁為他授戰旗並拜託支持者，一定要讓陳致中留在議會，繼續替前鎮、小港區民眾打拚。

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▲市長陳其邁也拜託支持者一定要讓陳致中留在議會，繼續替前鎮、小港區民眾打拚。（圖／記者郭凱杰翻攝）

「陳其邁、陳致中聯合競選總部」現場還播放扁媽陳李慎生前影片，陳致中說，以往是阿嬤替自己披彩帶，但「阿嬤在天上做仙了」，無法來，改由父親替他披彩帶，但他知道，阿嬤會在天上保佑高雄更進步、更好。

▲陳其邁、陳致中聯合競選總部」現場還播放扁媽陳李慎生前影片，陳致中說，以往是阿嬤替自己披彩帶，但「阿嬤在天上做仙了」，無法來，改由父親替他披彩帶。（圖／記者郭凱杰翻攝）

陳致中接著跪著接受陳水扁披彩帶，陳水扁之後牽起陳致中，父子相向選民鞠躬拜票，由於陳致中抽中 5 號，陳水扁、陳致中也一起比 5 號手勢，現場「凍蒜」聲浪不斷。

「陳其邁、陳致中聯合競選總部」造勢晚會，今晚在前鎮區凱旋四路與班超路口舉行，立法院長游錫堃、前行政院長張俊雄、台南市長黃偉哲及民進黨立委、市議員都到場站台。

▲陳致中指出，自己4年前在民進黨初選民調為居首位，但開票當天最終票開出來他只有第6名，離當選門檻僅多1000多票，若再把票分出去，他就變「落選頭」，他拜託支持者幫他好好顧票。（圖／記者郭凱杰翻攝）

陳致中指出，自己 4 年前在民進黨初選民調為居首位，但開票當天看到心臟病快發作，且最終票開出來他只有第 6 名，離當選門檻僅多 1000 多票，若再把票分出去，他就變「落選頭」，這次要拜託支持者幫他好好顧票。

陳致中也感慨的說，先前都是阿嬤替他披掛彩帶，但現在阿嬤已經不在，所以父親代替阿嬤來幫他披彩帶，父親相當擔心他的選情，希望大家支持，讓他可以順利連任。

陳其邁也向支持者透露，雖然他與陳致中同為民進黨，但陳致中在議會質詢時對他一點也不會客氣，自己稍微 1 個數字講錯馬上就被發現，所以每當陳致中準備質詢時，他都會特別跟市府官員提醒要注意，且時常半夜接到陳致中的電話要跟他討論市政，大家一定要支持認真、努力且公督盟評鑑優質陳致中。