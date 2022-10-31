陳致中競總成立　陳致中拜託支持者幫他顧好選票

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陳致中接著跪著接受陳水扁披彩帶，陳水扁之後牽起陳致中，父子相向選民鞠躬拜票，由於陳致中抽中5號，陳水扁、陳致中也一起比5號手勢，現場「凍蒜」聲浪不斷。
「陳其邁、陳致中聯合競選總部」造勢晚會，今晚在前鎮區凱旋四路與班超路口舉行，立法院長游錫堃、前行政院長張俊雄、台南市長黃偉哲及民進黨立委、市議員都到場站台。
陳致中指出，自己4年前在民進黨初選民調為居首位，但開票當天看到心臟病快發作，且最終票開出來他只有第6名，離當選門檻僅多1000多票，若再把票分出去，他就變「落選頭」，這次要拜託支持者幫他好好顧票。
陳致中也感慨的說，先前都是阿嬤替他披掛彩帶，但現在阿嬤已經不在，所以父親代替阿嬤來幫他披彩帶，父親相當擔心他的選情，希望大家支持，讓他可以順利連任。
陳其邁也向支持者透露，雖然他與陳致中同為民進黨，但陳致中在議會質詢時對他一點也不會客氣，自己稍微1個數字講錯馬上就被發現，所以每當陳致中準備質詢時，他都會特別跟市府官員提醒要注意，且時常半夜接到陳致中的電話要跟他討論市政，大家一定要支持認真、努力且公督盟評鑑優質陳致中。
陳其邁表示，陳致中是認真、打拚的優質議員，市府很多政策也是在陳致中協助支持下推動，未來還有很多事情要做，一定要讓陳致中留在議會，繼續替前鎮、小港區民眾打拚。他也一再呼籲支持者，別讓陳致中重演四年前，呼聲高卻差點落選。