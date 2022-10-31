快找找！5-6月發票領獎只到11/7　還有5位千萬得主未現身

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根據財政部公布的中獎人清冊，5-6月期統一發票1000萬元特別獎共開出13張中獎發票，200萬元特獎也開出了12張中獎發票，最後領獎期限至今年11月7日，
由於領獎期限已進入倒數，卻還有5張中千萬大獎的發票，至今沒人來領獎，財政部特別在官方臉書發出尋人啟事，要找這5名千萬得主，還提供了千萬得主一夜致富的線索，有2人都是在台北市消費，其中1人是在台北市中山區大直街11號的全家花15元買食品15元，索取電子發票證明聯，還有1人是在台北市中山區民族東路336號的台北農產，花75元停車，亦索電子發票證明聯。
另外，也有1位千萬得主是在桃園市桃園區成功路3段115巷的東東保齡球館，花690元的球局費等，領取的是傳統紙本發票；有1人在台中市北屯區太原路3段1505號的7-11，花94元買食品等，採用的是雲端發票；另1位則是在彰化縣社頭鄉松竹村社石路937號的7-11，花30元買食品30元，索取的是電子發票證明聯。
財政部也呼籲，如果曾經到過這些店家消費，或是地址離你很近、曾出沒過，不要放棄任何可能是你的機會，當然，也可能是隔壁的同事、樓上的鄰居，更別忘提醒週邊還沒對獎或是已對獎忘了領獎的人，找出發票對獎，這樣才不會跟財神及大獎擦身而過。