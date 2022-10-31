快找找！5-6月發票領獎只到11/7　還有5位千萬得主未現身

▲111年5、6月統一發票中獎號碼早在7月25日開獎，最後領獎期限至11月7日止，但仍有5位千萬得主未現身領獎，財政部也在官方臉書發出尋人啟事。（圖／NOWnews資料照）（圖／NOWnews資料照）
▲111年5、6月統一發票中獎號碼早在7月25日開獎，最後領獎期限至11月7日止，但仍有5位千萬得主未現身領獎，財政部也在官方臉書發出尋人啟事。（圖／NOWnews資料照）（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-10-31 10:46:162022-10-31 10:47:10

今（2022）年5-6月期統一發票有13人中了新台幣1000萬元特別獎，最後領獎期間至11月7日，只是隨著領獎期限進入倒數，竟然還有5張中千萬大獎的發票，至今沒人來領獎，財政部也在官方臉書發出尋人啟事，並提供中獎人消費店家，呼籲大家趕快找出發票對獎，千萬不要放棄任何中獎機會，也許你就是那位幸運中獎人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年5-6月期統一發票在7月25日就已開獎，開出的特別獎1000萬元中獎號碼為「46438476」，特獎200萬元中獎號碼為「54769852」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「17858097」、「94045042」、「05236836」。

根據財政部公布的中獎人清冊，5-6月期統一發票1000萬元特別獎共開出13張中獎發票，200萬元特獎也開出了12張中獎發票，最後領獎期限至今年11月7日，

由於領獎期限已進入倒數，卻還有5張中千萬大獎的發票，至今沒人來領獎，財政部特別在官方臉書發出尋人啟事，要找這5名千萬得主，還提供了千萬得主一夜致富的線索，有2人都是在台北市消費，其中1人是在台北市中山區大直街11號的全家花15元買食品15元，索取電子發票證明聯，還有1人是在台北市中山區民族東路336號的台北農產，花75元停車，亦索電子發票證明聯。

另外，也有1位千萬得主是在桃園市桃園區成功路3段115巷的東東保齡球館，花690元的球局費等，領取的是傳統紙本發票；有1人在台中市北屯區太原路3段1505號的7-11，花94元買食品等，採用的是雲端發票；另1位則是在彰化縣社頭鄉松竹村社石路937號的7-11，花30元買食品30元，索取的是電子發票證明聯。

財政部也呼籲，如果曾經到過這些店家消費，或是地址離你很近、曾出沒過，不要放棄任何可能是你的機會，當然，也可能是隔壁的同事、樓上的鄰居，更別忘提醒週邊還沒對獎或是已對獎忘了領獎的人，找出發票對獎，這樣才不會跟財神及大獎擦身而過。

7-8月統一發票中獎清冊看這　有3人花不到50元中千萬元

羨慕！7-8月統一發票16人中千萬大獎　另13人抱走200萬元

今年5-6月統一發票中獎清冊看這　有人只花2元抱走千萬元

是你嗎？5-6月期統一發票13人抱走千萬大獎、12人中200萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀