論文遭撤銷審定報告不公開　蔡璧如：校園成白色恐怖戰場

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邱臣遠痛斥，「民進黨這個政府，究竟還有什麼是能公開的？」蔡英文總統的論文是機密、3+11會議記錄是機密、高端採購也是機密。現在，連學生論文的審定報告書都是機密。邱臣遠表示，只聽過以前警總時代、白色恐怖時代，對政治思想犯、異議分子處決，判完刑之後，當事人、家屬在完全不知道為什麼要判死刑、不給任何判決理由的情況下，就執行處決。
邱臣遠批評，現在德明科大用這種方式撤銷蔡壁如學位，根本就是學術界的白色恐怖，當政治力介入校園、經費補助箝制學術自主，台灣還稱得上民主國家嗎？
國立東華大學教授施正鋒則是以學術界常用的「查重軟體」Veriguide進行查核比對，發現論文「相似度指數」只有18%，完全符合目前台灣絕大多數大學對學生論文相似度的上限要求(30%)；如果扣除已經清楚引用資料來源的7%，則只有11%。就算以國際學術期刊一般要求15%、國內最嚴格的國立中山大學規範的12%而言，他認為蔡壁如的論文完全符合規範。
台大農經系教授吳珮瑛博士指出，自己教過的碩博士中有超過一半以上的論文拿下各學會論文獎競賽，就算一般生寫的碩士論文，也常會有因為學術訓練不足的情況下犯錯，論文中部分被指控「抄襲」內容，純然是對「內容分析」的誤解，更稱不上「重大情事」，遠遠不到要撤銷學位的地步。
針對德明科大審定結果，巨曜法律事務所律師佘宛霖指出存在下列程序瑕疵，德明科大做成撤銷蔡壁如碩士學位的審定結果，其書面通知上沒有發文字號、處分機關及其首長的署名、蓋章，也沒有具體的理由，具有明顯重大瑕疵；德明科大在通知蔡壁如出席9月12日審議會議之前，並未事先告知檢舉內容，以至於蔡壁如無法進行充足答辯並提出相關事證，違反正當法律程序保障。
蔡壁如表示，今天召開這個記者會，除了為保護身為一個學生的權益，她要求的是一個明明白白的行政程序、和必須清清楚楚的實體說明，「自己不是一定要恢復學位，但要求一個清楚明白、在同樣的立足點，可以捍衛身為一個學生應有的權利。」
蔡壁如也呼籲不要因為這起事件，損害到願意花時間、花力氣進修的年輕學子們再進修的意願，他們在工作中還願意繼續求學進修，應該是被鼓勵的、不應該將碩博士專班污名化。蔡壁如認為，當校園成為學術白色恐怖的戰場時，將影響台灣未來在國際上的競爭力。