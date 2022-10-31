綠營歸隊！最新民調：沈慧虹後勢看漲　支持度打平高虹安

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細看支持度年齡劃分，60歲以上民眾22.87支持沈慧虹、17.55%支持林耕仁，僅13.96%支持高虹安；在40到59歲部分，高虹安則得到35.91%，大幅領先沈慧虹19.71%、林耕仁16.19%；在20至39歲區間，沈慧虹則獲35.88%居冠，勝過高虹安22.92%、林耕仁8.80%。
另外，在政黨傾向度上，高達54.54%選民看人不看黨，15.04%選民則較認同民進黨、13.81%選民認同國民黨，另7.23%較認同民眾黨。
針對沈慧虹與高虹安打平結果，中廣董事長趙少康分析，上次民調相較這次民調未決定選民少了6%，大部分跑到了沈慧虹那邊。他認為，這些人是民進黨支持者，只是受前新竹市長林智堅論文抄襲風波影響，躲起來不願表態，這次則順利歸隊。
趙少康指出，傾向民進黨選民上次民調76.31%表態投沈慧虹，這次則有87.42%，增加11.11個百分點。他認為，民進黨支持者歸隊，是否民進黨策略成功不曉得，但可看出非綠陣營不能分裂，分裂為國民黨、民眾黨就是這個結果，是否棄保政黨間各自要考慮，若堅持到底可能釀兩敗俱傷。
前民進黨立委李俊毅則表示，依據兩次民調結果，未決定選民持續下降，沈慧虹從中得到最多支持，打出將近10個百分點落差，未來選情恐怕會更加激烈。李俊毅提到，20至39歲間的年輕族群支持度，沈慧虹是遙遙領先，他直言該結果相當不可思議，上次年輕票沈慧虹大輸，這次卻是大贏，難道是立法院民進黨團總召柯建銘作戰成功？
本次調查於2022年10月26日至30日進行，針對性別與年齡進行加權，成功訪問1068位20歲以上台北市民，在95%信賴水準之下，抽樣誤差為正負3.00%。抽樣方法採CATI系統透過市話後兩碼進行隨機抽樣，電訪成功率77.28%