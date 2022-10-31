雙 B 稱霸的豪華進口車市場，為何 Volvo 可連年成長？23 年式 XC40 藏解答！

▲ 雙 B 稱霸的豪華進口車市場，為何 Volvo 可連年成長？23 年式 XC40 藏解答！
▲ 雙 B 稱霸的豪華進口車市場，為何 Volvo 可連年成長？23 年式 XC40 藏解答！

2GameSome - 有車賞

2022-10-31 11:25:00

觀察近年來的台灣進口車市場，可發現相當值得玩味的現象，雖然德國雙 B 與日系 Lexus 依舊稱霸主流，壓得其他競爭對手喘不過氣，但其中卻有一品牌抗壓性高、逆勢成長，堪稱逆風高飛的最佳代表。此品牌乃是近來表現出色、連年成長的Volvo，更於 2021 年以 8,444 輛成績締造分公司銷售新猷，當年 12 月更破千輛、成為台灣前三大豪華品牌，其中 XC40、XC60 與 V60 三車型猶如三劍客帶領 Volvo 品牌直往上衝，XC40 更是功不可沒，光是 2021 年就賣出 2,666 輛，為何可以在競爭如此激烈的台灣豪華進口車市場，力抗主流雙 B 甚至無懼外匯車夾擊？從試駕的 2023 年式 XC40 Ultimate B5 AWD 身上，就可看出端倪。

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試駕車型為 2023 年式 XC40 Ultimate B5 AWD，建議售價新台幣 209 萬。
試駕車型為 2023 年式 XC40 Ultimate B5 AWD，建議售價新台幣 209 萬。
「三大支柱」 Volvo 對抗主流、持續成長的關鍵

分析 Volvo 受到消費者青睞的關鍵，剛好與 XC40、XC60 與 V60 三款受到消費者青睞的車型一樣，支撐 Volvo 優異銷量的，也剛好可以「三大支柱」形容。縱所周知，Volvo 多年來稱霸車壇的最大品牌價值，絕對以「安全」為代表，但 Volvo 並不以此自滿，近年來更著眼於全球環境的劇烈變遷，同時早於車壇發展潮流之先，更積極的朝向電動領域積極邁進，不僅宣布 2025 年目標上市新車  50% 為全電動車型，並期望 2040 年前發展成為全球氣候零負荷的高標準汽車製造商。

目標明確後，Volvo 確實也積極大步邁進，已成為當前台灣豪華汽車市場中具備高效輕油電、插電式油電、純電動等三種動力最完整陣容的品牌，Volvo 更思考當前消費者日新月異的用車需求與科技生活習性，成為了全球眾多汽車品牌中率先針對車載系統導入多數民眾泛用的 Google 車載娛樂資訊，在既有的「安全」優勢中，加上了「電能」與「資訊科技」的進化，三管齊下的方式，相信是讓 Volvo 受到消費者青睞、銷售表現逐步提升的三大關鍵。

從此次試駕車型中，可以完整領略近年來 Volvo 成長之關鍵價值。
從此次試駕車型中，可以完整領略近年來 Volvo 成長之關鍵價值。
當紅炸子雞  XC40 新年式進化正是品牌進步縮影

當前相當受到台灣消費者喜愛的 Volvo XC40 車型，也於日前推出的 2023 年式車款，透過持續的進化，期望能在 Volvo 造車的基礎點上，更貼近消費者的用車需求。首先在外觀部分，將品牌最具代表性的雷神之鎚設計融入全新造型的頭燈，並同步潤飾前保桿線條，以更加洗鍊的簡約美感呼應車身。


品牌最具代表性的雷神之鎚設計融入全新造型頭燈，並同步潤飾前保桿線條。
品牌最具代表性的雷神之鎚設計融入全新造型頭燈，並同步潤飾前保桿線條。
XC40 Ultimate B5 AWD 搭配 235/50R19 胎圈規格。
XC40 Ultimate B5 AWD 搭配 235/50R19 胎圈規格。
2023 年式 XC40 車型命名方式有所調整，試駕的 XC40 B5 車型正式名稱為 XC40 Ultimate B5 AWD。
2023 年式 XC40 車型命名方式有所調整，試駕的 XC40 B5 車型正式名稱為 XC40 Ultimate B5 AWD。
順應此進化幅度，在 2023 年式 XC40 車型的命名方式也有所調整，試駕的 XC40 B5 車型正式名稱為 XC40 Ultimate B5 AWD，不僅完整說明動力等級與驅動方式，並以「Plus」與「Ultimate」兩種配備編成，讓消費者可依自身需求挑選適合的愛車規格。

XC40 Ultimate B5 AWD 標配雙前座多向電動調整座椅與四向電動腰靠調整，腿部延伸支撐可手動調整，駕駛座並有兩組記憶功能。
XC40 Ultimate B5 AWD 標配雙前座多向電動調整座椅與四向電動腰靠調整，腿部延伸支撐可手動調整，駕駛座並有兩組記憶功能。
2702mm 軸距長度搭配得宜的座著點設計，後座空間堪稱同級最大者。
2702mm 軸距長度搭配得宜的座著點設計，後座空間堪稱同級最大者。
標準乘坐狀態下後廂容積可達 452 公升，若把後座椅背傾倒，最大可達 1328 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積可達 452 公升，若把後座椅背傾倒，最大可達 1328 公升。
一如車名所述，XC40 Ultimate B5 AWD 搭載著原廠代號 B420T2 的 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，可輸出高達 250hp/5400~5700rpm 最大馬力與 35.7kgm / 1800~4800rpm 峰值扭力，且透過 Mild Hybrid 高效輕油電動力系統的加持，可額外獲得 14hp 馬力輸出，不僅在起步加速與再加速時，透過電動馬達的特性給予更即時的加速支援，也可透過此高效輕油電動力系統的特性，回收煞車效能再加利用，達到較原先純汽油動力更棒的油耗表現，以及更低的廢氣排放。

搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，可輸出 250hp / 5400~5700rpm 最大馬力 與 35.7kgm / 1800~4800rpm 峰值扭力。
搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，可輸出 250hp / 5400~5700rpm 最大馬力 與 35.7kgm / 1800~4800rpm 峰值扭力。
動力銜接 Geartronic 8 速手自排變速箱，可於 6.4 秒完成 0-100km/h 加速過程。
動力銜接 Geartronic 8 速手自排變速箱，可於 6.4 秒完成 0-100km/h 加速過程。
透過高效輕油電動力系統的加持，可額外獲得 14hp 馬力輸出，起步加速時相當有感。
透過高效輕油電動力系統的加持，可額外獲得 14hp 馬力輸出，起步加速時相當有感。
配備 Dynamic 底盤規格，於操控表現與乘坐舒適度取得相當完美的平衡。
配備 Dynamic 底盤規格，於操控表現與乘坐舒適度取得相當完美的平衡。
一如先前所述，XC40 也針對車載系統導入多數民眾泛用的 Google車載娛樂資訊，中控台 9 吋的整合觸控螢幕內建包含諸多民眾廣泛使用的 Google Maps、Google Assistant 與 Google Play 等功能，實際測試確實相當便利，只需登入自身的 Google 帳號，便可直接使用多項的 Google APP，且因為帳號內容連動的特性，Google APP 就會顯示個人帳號的近期活動與使用習慣。以 Google Maps 為例，可以直接同步如住家或公司等常用地點，啟用導航後也可將導航圖資於 12.3 吋數位整合資訊儀表組上呈現，讓用車者感受完整沈浸式的數位體驗與便利。

科技化的中控台佈局，導入 12.3 吋數位整合資訊儀表組與中控台 9 吋的整合觸控螢幕。
科技化的中控台佈局，導入 12.3 吋數位整合資訊儀表組與中控台 9 吋的整合觸控螢幕。
因為帳號內容連動的特性，Google車載娛樂資訊只需登入自身的Google帳號，便可直接使用多項的 Google APP，且會顯示個人帳號的近期活動與使用習慣。
因為帳號內容連動的特性，Google車載娛樂資訊只需登入自身的Google帳號，便可直接使用多項的 Google APP，且會顯示個人帳號的近期活動與使用習慣。
螢幕上會顯示個人帳號圖示。
螢幕上會顯示個人帳號圖示。
多樣的 Google APP 可讓用車生活更多元與便利。
多樣的 Google APP 可讓用車生活更多元與便利。
此外，立基於 Google 此強大平台，旗下一系列的專屬 APP 如 YouTube Music 也可同步擴充使用。同時考量當前用車者的使用習性，Apple CarPlay 功能也同步內建，以 9 吋整合觸控螢幕完整呈現 Apple CarPlay 介面，使用感受上更為直觀與清晰。

立基於 Google 此強大平台，旗下一系列的專屬 APP 可同步擴充使用。
立基於 Google 此強大平台，旗下一系列的專屬 APP 可同步擴充使用。
Apple CarPlay功能也同步內建，以9吋整合觸控螢幕完整呈現 Apple CarPlay 介面，使用感受上更為直觀與清晰。
Apple CarPlay功能也同步內建，以9吋整合觸控螢幕完整呈現 Apple CarPlay 介面，使用感受上更為直觀與清晰。
啟用 Google Maps 導航後也可將導航圖資於 12.3 吋數位整合資訊儀表組上呈現，讓用車者感受完整沈浸式的數位體驗與便利。
啟用 Google Maps 導航後也可將導航圖資於 12.3 吋數位整合資訊儀表組上呈現，讓用車者感受完整沈浸式的數位體驗與便利。
啟用 Google Maps 導航後也可將導航圖資於 12.3 吋數位整合資訊儀表組上呈現，讓用車者感受完整沈浸式的數位體驗與便利。
啟用 Google Maps 導航後也可將導航圖資於 12.3 吋數位整合資訊儀表組上呈現，讓用車者感受完整沈浸式的數位體驗與便利。
受惠於數位科技的日新月異，「遠端操控」已成為現代人用車時越來越重視的特點，針對此 XC40 也提供 Volvo On Call 功能，只需於車主智慧手機下載此專屬 APP，登入帳號後，就可以手機上查看如車輛的油位等基本狀態，也可遠端操作像是車輛上鎖與解鎖、引擎遠端啟動與預先調節空調等功能。透過科技的輔助，讓車主可優化對於愛車狀況的掌控服務與用車體驗。

Volvo On Call 可以讓車主於智慧型手機上查看如車輛狀況等基本狀態，也可遠端操作車輛。
Volvo On Call 可以讓車主於智慧型手機上查看如車輛狀況等基本狀態，也可遠端操作車輛。
現代人習慣的語音控制功能，則可透過 Google Assistant 來操作，僅需說出「Hey Google」就可啟動，雖然當前僅開放英文語言來針對空調、音量、電台選擇、導航或是音樂播放等功能來控制，但在不久將來就可透過 OTA 的方式升級中文控制介面。此外，OTA 遠端升級的特性，也可以應用在車輛安全性更新、軟體升級的面向，簡而言之就是一輛越開越智慧、越用越聰明的車，清楚展現系統的擴充彈性與價值，更說明 Volvo 品牌對於台灣市場的重視。

現代人習慣的語音控制功能，則可透過 Google Assistant 來操作，僅需說出「Hey Google」就可啟動。
現代人習慣的語音控制功能，則可透過 Google Assistant 來操作，僅需說出「Hey Google」就可啟動。
不久將來就可透過 OTA 的方式升級 Google Assistant 的中文控制介面。
不久將來就可透過 OTA 的方式升級 Google Assistant 的中文控制介面。
持續擴大陣容  XC40 威力比想像中的大

2023 年式 XC40 更重要的進化，莫過於車系陣容的增加，新增 XC40 Plus T2 車型選擇，在相同的車格基礎上搭載由瑞典母廠研發製造的 T2 動力，由 1.5 升渦輪增壓汽油引擎為本體，搭配與 XC40 Ultimate B5 AWD 相同的 Geartronic 8 速手自排變速箱，不僅 129hp/25kgm 的動力輸出可輕鬆對應一般用車生活，還能兼具14.km/L的油耗經濟性，更重要是同樣擁有完整的駕駛輔助配備，展現 Volvo 一冠以來的安全造車理念。而僅需新台幣142.9萬的售價，不僅讓 XC40 Plus T2 成為當前歐系進口豪華品牌中最親民的 SUV 首選，相信更是同級距、同價位的豪華進口SUV中最具競爭力的代表。

相信透過此次 2023 年式 XC40 車系的進化，無論是外觀造型的潤飾，或是最受消費者肯定的 Google 車載娛樂資訊導入，以及大幅降低入手豪華品牌中小型休旅車門檻的 XC40 Plus T2 登場，可讓更多消費者以更低的門檻全盤感受到 Volvo 品牌的諸多優點。相信在 2023 年式 XC40 車系陸續到港後，2022 整年度 XC40 車系與 Volvo 將創造何等佳績？又將對於主流雙 B 造成何等壓力？年終成績單揭曉的那天，絕對值得期待！

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