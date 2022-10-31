▲ 雙 B 稱霸的豪華進口車市場，為何 Volvo 可連年成長？23 年式 XC40 藏解答！

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「三大支柱」 Volvo 對抗主流、持續成長的關鍵
分析 Volvo 受到消費者青睞的關鍵，剛好與 XC40、XC60 與 V60 三款受到消費者青睞的車型一樣，支撐 Volvo 優異銷量的，也剛好可以「三大支柱」形容。縱所周知，Volvo 多年來稱霸車壇的最大品牌價值，絕對以「安全」為代表，但 Volvo 並不以此自滿，近年來更著眼於全球環境的劇烈變遷，同時早於車壇發展潮流之先，更積極的朝向電動領域積極邁進，不僅宣布 2025 年目標上市新車 50% 為全電動車型，並期望 2040 年前發展成為全球氣候零負荷的高標準汽車製造商。
目標明確後，Volvo 確實也積極大步邁進，已成為當前台灣豪華汽車市場中具備高效輕油電、插電式油電、純電動等三種動力最完整陣容的品牌，Volvo 更思考當前消費者日新月異的用車需求與科技生活習性，成為了全球眾多汽車品牌中率先針對車載系統導入多數民眾泛用的 Google 車載娛樂資訊，在既有的「安全」優勢中，加上了「電能」與「資訊科技」的進化，三管齊下的方式，相信是讓 Volvo 受到消費者青睞、銷售表現逐步提升的三大關鍵。
當紅炸子雞 XC40 新年式進化正是品牌進步縮影
當前相當受到台灣消費者喜愛的 Volvo XC40 車型，也於日前推出的 2023 年式車款，透過持續的進化，期望能在 Volvo 造車的基礎點上，更貼近消費者的用車需求。首先在外觀部分，將品牌最具代表性的雷神之鎚設計融入全新造型的頭燈，並同步潤飾前保桿線條，以更加洗鍊的簡約美感呼應車身。
順應此進化幅度，在 2023 年式 XC40 車型的命名方式也有所調整，試駕的 XC40 B5 車型正式名稱為 XC40 Ultimate B5 AWD，不僅完整說明動力等級與驅動方式，並以「Plus」與「Ultimate」兩種配備編成，讓消費者可依自身需求挑選適合的愛車規格。
一如車名所述，XC40 Ultimate B5 AWD 搭載著原廠代號 B420T2 的 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，可輸出高達 250hp/5400~5700rpm 最大馬力與 35.7kgm / 1800~4800rpm 峰值扭力，且透過 Mild Hybrid 高效輕油電動力系統的加持，可額外獲得 14hp 馬力輸出，不僅在起步加速與再加速時，透過電動馬達的特性給予更即時的加速支援，也可透過此高效輕油電動力系統的特性，回收煞車效能再加利用，達到較原先純汽油動力更棒的油耗表現，以及更低的廢氣排放。
一如先前所述，XC40 也針對車載系統導入多數民眾泛用的 Google車載娛樂資訊，中控台 9 吋的整合觸控螢幕內建包含諸多民眾廣泛使用的 Google Maps、Google Assistant 與 Google Play 等功能，實際測試確實相當便利，只需登入自身的 Google 帳號，便可直接使用多項的 Google APP，且因為帳號內容連動的特性，Google APP 就會顯示個人帳號的近期活動與使用習慣。以 Google Maps 為例，可以直接同步如住家或公司等常用地點，啟用導航後也可將導航圖資於 12.3 吋數位整合資訊儀表組上呈現，讓用車者感受完整沈浸式的數位體驗與便利。
此外，立基於 Google 此強大平台，旗下一系列的專屬 APP 如 YouTube Music 也可同步擴充使用。同時考量當前用車者的使用習性，Apple CarPlay 功能也同步內建，以 9 吋整合觸控螢幕完整呈現 Apple CarPlay 介面，使用感受上更為直觀與清晰。
受惠於數位科技的日新月異，「遠端操控」已成為現代人用車時越來越重視的特點，針對此 XC40 也提供 Volvo On Call 功能，只需於車主智慧手機下載此專屬 APP，登入帳號後，就可以手機上查看如車輛的油位等基本狀態，也可遠端操作像是車輛上鎖與解鎖、引擎遠端啟動與預先調節空調等功能。透過科技的輔助，讓車主可優化對於愛車狀況的掌控服務與用車體驗。
現代人習慣的語音控制功能，則可透過 Google Assistant 來操作，僅需說出「Hey Google」就可啟動，雖然當前僅開放英文語言來針對空調、音量、電台選擇、導航或是音樂播放等功能來控制，但在不久將來就可透過 OTA 的方式升級中文控制介面。此外，OTA 遠端升級的特性，也可以應用在車輛安全性更新、軟體升級的面向，簡而言之就是一輛越開越智慧、越用越聰明的車，清楚展現系統的擴充彈性與價值，更說明 Volvo 品牌對於台灣市場的重視。
持續擴大陣容 XC40 威力比想像中的大
2023 年式 XC40 更重要的進化，莫過於車系陣容的增加，新增 XC40 Plus T2 車型選擇，在相同的車格基礎上搭載由瑞典母廠研發製造的 T2 動力，由 1.5 升渦輪增壓汽油引擎為本體，搭配與 XC40 Ultimate B5 AWD 相同的 Geartronic 8 速手自排變速箱，不僅 129hp/25kgm 的動力輸出可輕鬆對應一般用車生活，還能兼具14.km/L的油耗經濟性，更重要是同樣擁有完整的駕駛輔助配備，展現 Volvo 一冠以來的安全造車理念。而僅需新台幣142.9萬的售價，不僅讓 XC40 Plus T2 成為當前歐系進口豪華品牌中最親民的 SUV 首選，相信更是同級距、同價位的豪華進口SUV中最具競爭力的代表。
相信透過此次 2023 年式 XC40 車系的進化，無論是外觀造型的潤飾，或是最受消費者肯定的 Google 車載娛樂資訊導入，以及大幅降低入手豪華品牌中小型休旅車門檻的 XC40 Plus T2 登場，可讓更多消費者以更低的門檻全盤感受到 Volvo 品牌的諸多優點。相信在 2023 年式 XC40 車系陸續到港後，2022 整年度 XC40 車系與 Volvo 將創造何等佳績？又將對於主流雙 B 造成何等壓力？年終成績單揭曉的那天，絕對值得期待！